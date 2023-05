Si la oposición usa un método burocrático para 2024 será muy poco útil, opina Sauri

Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).- Dulce María Sauri Riancho, exdirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que si la coalición Va por México y organizaciones ciudadanas utilizan un “método burocrático” para elegir al candidato que hará frene a Morena en las elecciones presidenciales de 2024 este resultará poco útil. La exgobernadora de Yucatán afirmó que la oposición tiene tiempo para afinar una estrategia que pueda competirle y ganarle al partido oficialista.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas, Sauri Riancho, quien además ha sido Diputada federal y Senadora, indicó que el método que se utilice para elegir al o a la candidata de la oposición será el mensaje que Va por México enviará a la ciudadanía.

“Más que las reglas al interior del PRI y PAN, a mí lo que me preocupa son las reglas para una postulación que sume a partidos políticos y organizaciones ciudadanas. Me parece que el proceso de postulación, el método, va a ser el mensaje que las oposiciones le van a dar a la ciudadanía […] Hacerlo por el método burocrático que he escuchado pues sinceramente llámese PRI, PAN o PRD el resultado sería muy poco útil para lo que viene”.