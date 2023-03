ENTREVISTA | El PRI es un desastre, que “Alito” ni se pare en el Edomex y Coahuila

El Senador Miguel Ángel Osorio Chong recordó que a pesar de lo prometido en la reunión que mantuvieron los líderes del PRI a inicios de febrero, en la cual presumieron la unión y fortaleza interna dentro del partido, Alejandro Moreno Cárdenas puso, una vez más, delante sus intereses antes que los del priismo.

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no debe presentarse en el Estado de México y Coahuila, entidades que este año renuevan gubernatura y en los cuales este grupo político mantiene sus dos últimos bastiones, pues podría generar un efecto negativo, afirmó el Senador Miguel Ángel Osorio Chong.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el ahora excoordinador del PRI en el Senado indicó que “Alito”, como es conocido el presidente del partido tricolor, debe dejar que las dirigencias de cada estado sean las encargadas de coordinar los trabajos de cara a las próximas elecciones.

“Yo digo la verdad que tiene que pensarlo, tiene que ver los señalamientos que hay sobre su persona, creo que debe dejar la libertad a nuestra candidata (Alejandra del Moral) y a un gran candidato (Manolo Jiménez) en Coahuila […] Yo creo que no debe de ir, debe de dejar al priismo de cada uno de estos estados, que lo hacen muy bien, seguir con su trabajo y ganar las elecciones”.

Osorio Chong indicó que gran parte del priismo se encuentra molesto con “Alito” por crear división al interior del partido previo a un momento de suma importancia para el priismo.

“Hoy no sé si sea tan bien recibido a partir de esto. El priismo dice ‘oye, por qué generas esto en este momento tan complicado’. Yo no sé qué vayan a decirle, yo no sé si sea tan bueno, lo que sí creo es que todos los priistas debemos participar y hacer nuestra parte en apoyo a estas causas”.

El Senador recordó que a pesar de lo prometido en la reunión que mantuvieron los líderes del PRI a inicios de febrero, en la cual presumieron la unión y fortaleza interna dentro del partido, Moreno Cárdenas puso, una vez más, delante sus intereses y operó al interior del Grupo Parlamentario en el Senado para que fuera removido como coordinador.

“A él no le importó algo de lo que hablamos en aquella reunión en el partido, la elección del Estado de Coahuila y el Estado de México, un enfrentamiento que le puede hacer daño a nuestro partido y no le importó, ahí queda claro que su interés personal, ambición y mentiras es más importante que los intereses del partido”, dijo en ese sentido.

Las elecciones que se celebrarán en Coahuila y el Estado de México en 2023 son clave porque son los últimos bastiones que le quedan al PRI, en el poder desde 1929. En caso de perder este año en ambas entidades, el PRI, se quedaría sin ninguna gubernatura, un hecho sería como un sentencia de muerte para el partido.

El día de ayer, un grupo de senadores del PRI afines a “Alito” convocaron a una reunión para remover de la coordinación parlamentaria al Senador Chong, quien de tiempo atrás ha mantenido diferencias importantes con el dirigente nacional tricolor.

Liderados por el Senador Manuel Añorve, identificado dentro del grupo de incondicionales de Moreno Cárdenas, los legisladores priistas convocaron a las 18:00 horas a una Asamblea General Extraordinaria del Grupo Parlamentario para tratar “asuntos urgentes e impostergables de la organización interna”. No obstante, el motivo urgente fue la remoción del Senador Osorio Chong como líder de la bancada.

En declaraciones a los medios de comunicación, Alejandro Moreno rechazó que exista división al interior del partido y ratificó que la dirigencia que encabeza siempre será respetuosa de las decisiones que tomen de manera interna las y los senadores priistas.

Minutos más tarde, Osorio Chong confirmó en rueda de prensa que dejaba la dirección de la bancada tricolor, ante la presión de los legisladores afines a “Alito” mientras, que al mismo tiempo, en otro salón se elegía a su sucesor, Manuel Añorve Baños. El extitular de Gobernación anunció que dejaba el cargo por sus diferencias con el dirigente nacional del PRI, aunque no abandonaría el partido.

“Conmigo no habrá secretos, hoy les he dejado la coordinación para sus pretensiones. Respeto a las mayorías y no me presto a lo que ha venido haciendo Alejandro Moreno con traiciones y acuerdos con el gobierno, el PRI es señalado gracias a él con la imagen deteriorada”, dijo Osorio Chong en conferencia de prensa esta noche luego de una reunión extraordinaria para buscar su remoción como coordinador del grupo parlamentario del tricolor.

Ante esta situación, el exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) afirmó en la entrevista con Los Periodistas que su salida como coordinador parlamentario fue un acto de venganza planeado por parte del propio Moreno Cárdenas.

—¿Imperó la venganza, se venga de usted? —se le preguntó durante la entrevista.

—Es correcto, puso (‘Alito’) a Manuel Añorve a Mario Zamora a operar y empezaron a hacer este trabajo para lograr su interés de removerme del Senador, entonces lo que ayer les dije a mis compañeras y compañeros ‘no tengo problema’ —indicó Osorio Chong.

El Senador desmintió que vaya a separarse de la bancada del PRI, pues eso implicaría, según los estatutos del partido su desafiliación. Insistió que seguirá trabajando en favor de conseguir lo que más convenga al tricolor de cara a los próximos procesos electorales.

“Los estatutos de mi partido dicen que si sales del Grupo Parlamentario no puedes, se te quita la militancia y esto es algo que no voy a permitir, no voy a dar ese gusto, así que estaré en el Grupo Parlamentario, seguiré adelante como Senador priista, porque yo agradezco a mi partido, sí soy congruente […] Seguiré siendo parte del grupo, seguiré siendo priista y seguiré con la misma convicción de lo que tengo todavía por tarea como Senador y como priista, seguiré adelante en la búsqueda de una buena coalición, de un buen acuerdo más allá de los dirigentes, que la militancia de cada partido se sienta integrada”.

Finalmente, Osorio Chong afirmó que trabajará para recuperar al PRI, pero descartó que vaya a postularse para buscar la presidencia del tricolor, pues dijo, sería anteponer sus intereses personales.

“He sido bien claro, quiero recuperar a mi partido, eso pasa por la unidad y cohesión de todos como militantes. Yo pondré el ejemplo para buscar eso. No participaré, pediré que sean elecciones democráticas, abiertas, pondré el ejemplo de que busco la cohesión, no los intereses personales”.

Osorio Chong y Moreno Cárdenas han mantenido diferencias en los últimos años, sobre todo por la intención del dirigente nacional de ampliar su gestión al frente del PRI, algo que había advertido el Senador y que se pretendió realizar el 19 de diciembre durante una sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional (CPN). Ahí, se determinó ampliar la gestión de “Alito” hasta 2024. Un grupo de priistas presentó siete impugnaciones y escritos de inconformidad ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que les dio la razón en febrero pasado al invalidar los cambios.

Alejandro Moreno ha sido cuestionado no sólo por su falta de resultados electorales, también porque, según han denunciado militantes como el Senador Osorio Chong, ha prometido cargos y lugares en el Congreso para afianzar su poder, y sólo ha usado al tricolor como un escudo ante los señalamientos de corrupción que enfrenta.

Actualmente el dirigente priista es investigado por la Fiscalía de Campeche —estado que gobernó de 2015 a 2019— por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que en julio pasado el Gobierno federal reveló en su cuenta de Twitter que también la Fiscalía General de la República inició un caso contra él. Osorio Chong ha advertido que estas situaciones afectan al partido, por lo que le ha pedido en reiteradas ocasiones no usar al PRI como escudo y separarse de su cargo partidista.

