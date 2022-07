Vince McMahon anuncia su retiro tras más de 40 años como presidente de la WWE

Mérida, 23 de julio (PorEsto!) Vince McMahon, presidente y jefe creativo de la World Wrestling Entertainment (WWE), anunció su retiro del espectáculo a sus 77 años, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

“Nuestra audiencia puede tranquilizarse al saber que WWE continuará entreteniéndolos con el mismo fervor, dedicación y pasión que siempre”, menciona para dejar en claro que los próximos eventos de lucha seguirán manteniéndose tal y como son.

At 77, time for me to retire.

Thank you, WWE Universe.

Then. Now. Forever. Together. #WWE #thankful

— Vince McMahon (@VinceMcMahon) July 22, 2022