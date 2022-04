VIDEO: Al borde de las lágrimas, The Undertaker ingresa al Salón de la Fama de la WWE

Por Kike Frías

Los Ángeles, 2 de abril (LaOpinión).- Emocionado, al borde las lágrimas (alguna se le habrá escapado), el luchador conocido como The Undertaker fue ingresado al Salón de la Fama de la WWE el viernes 1 de abril, un reconocimiento a su extensa, respetada y exitosa trayectoria en la empresa del entretenimiento deportivo.

Sus fanáticos lo saben, por lo que lo honraron con cinco minutos de aplausos y ovación.

Fue el presidente de WWE, Vince McMahon, quien le dio la inducción a Mark Callaway, nombre real del luchador. En su discurso no dejó por fuera la increíble cifra de victorias del “Deadman” (Hombre muerto, en inglés) en el mayor evento de la compañía: Wrestlemania. Entre los nombres a los que ha vencido se encuentra Dwayne “The Rock” Johnson, Stone Cold Steve Austin, Shawn Michaels (al que retiró), Triple H, Yokozuna, John Cena y CM Punk, entre otros.

En su discurso, Undertaker no dejó a nadie por fuera. Hizo mención de todos y cada uno de los grandes momentos en su carrera y quienes han formado parte de ellos, desde luchadores, entrenadores, directivos e incluso maquilladores y personal de producción.

Por supuesto mencionó a sus padres, siempre presentes en cada una de sus hazañas, así como sus hijos y su actual esposa, la retirada luchadora Michelle McCool.

“Además de los movimientos en el ring, aprendí tres movidas que me ayudaron durante toda mi carrera. La primera es aprender que la realidad es innegable. La segunda es ser respetuoso con todo el mundo. Y la tercera es siempre buscar la mayor altura posible. Es gracias a estas tres movidas que estoy aquí esta noche”, dijo, entre incesantes aplausos y la ovación del público presente en el American Airlines Center de Dallas, en el estado de Texas.

No dejó por fuera quien fuera su principal promotor y con quien comenzó toda su historia del “Enterrador”: el genial Paul Bearer, fallecido en 2013 y quien jugó un rol fundamental para el ascenso de Callaway a principios de los 90.

Fue un 22 de noviembre cuando un luchador de tez sombría y de skin oscura hizo su aparición en la para entonces World Wrestling Federation (WWF). En el evento de Survivor Series apareció como el compañero desconocido de Ted DiBiase, al que luego traicionó para seguir su camino en la lucha libre con el push recibido aquella noche.

Su andar en el ring fue con otro manager muy respetado conocido como Brother Love, pero luego fue cambiado por Paul Bearer, quien desempeñaba un papel de dueño de una funeraria, mucho más acorde al personaje de Undertaker.

The Goodfather, Dusty Rhodes, Bruno Sammartino, Bret Hart, Ricky Steamboat y Ric Flair, además de la familia McMahon, desde Vince hasta sus hijos Shane y Stephanie (de esta última se refirió como la ‘hermana que nunca quise’) fueron mencionados en su parlamento.

The @undertaker has faced them all in his unparalleled career.@VinceMcMahon personally inducts #ThePhenom into the #WWEHOF! pic.twitter.com/Qtsmo8tY0t

— WWE (@WWE) April 2, 2022