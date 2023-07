Los (casi) ídolos de Bahía Colorada, una comedia con acción para Netflix

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).- Los actores Benny Emmanuel y Harold Azuara se vuelven a unir en la pantalla ahora con el estreno de Los (casi) ídolos de Bahía Colorada, la nueva cinta original de Netflix, que a días de su estreno se mantiene en el Top 1 de lo más visto en la plataforma.

El filme escrito y dirigido por Ricardo Castro cuenta la historia de Romeo (Benny) y Preciado (Harold), ambos hijos de Valentín (Guillermo Quintanilla), un fanático de la música y los coches, y quien lleva una doble vida con dos esposas.

Aunque Valentín parece sobrellevar esa doble vida con éxito, su repentina muerte hace conocer su secreto y pone a los hermanos en contra hasta que una vieja tradición de un Rally en Bahía Colorada, la ciudad natal de su padre, los hará a volverse a ver las caras y obligar a unir fuerzas para ganarlo.

“El guión original no tiene mucho que ver con lo que es la película, me llegó hace como dos años y me gustó mucho que no se tratara de dos hermanos que no se aceptaran como hermanos, que pelean por la aprobación del papá, pero no tenía nada que ver con esta historia porque era en Oaxaca, eran unos raperos”, explica Ricardo Castro en entrevista con SinEmbargo.