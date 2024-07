La retirada de Biden crea incertidumbre. ¿Qué pasará con las guerras, México y demás?

Por Isabel Debre

ESTADOS UNIDOS, 23 de julio (AP).- El retiro de Joe Biden de la contienda presidencial de Estados Unidos inyecta incertidumbre en el mundo en un momento en que los gobiernos de occidente lidian con guerras en Ucrania y Gaza, una China más asertiva en Asia y el ascenso de la ultraderecha en Europa.

Durante una trayectoria política de cinco décadas, Biden desarrolló relaciones personales con muchos dignatarios extranjeros que ninguno de sus posibles sucesores en la candidatura demócrata puede igualar. Después de su anuncio, llegaron mensajes de apoyo y gratitud por sus años de servicio procedentes de vecinos cercanos y lugares lejanos.

El alcance de los desafíos de política exterior que esperan al siguiente Presidente de Estados Unidos deja claro el efecto para el resto del planeta de los acontecimientos en Washington. A continuación, un repaso a algunos de ellos.

ISRAEL Y LOS PALESTINOS

El firme apoyo de Biden a Israel desde el ataque de Hamás del 7 de octubre tiene sus bases en su respaldo durante medio siglo al país durante su época como Senador, Vicepresidente y posteriormente como Presidente.

El Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu, aliado del expresidente Donald Trump que ha tenido sus diferencias con Biden en torno a los bombardeos de Israel y sobre la Franja de Gaza en los últimos meses, no comentó por el momento la decisión de Biden de abandonar su campaña.

Otros funcionarios salieron a elogiar el apoyo de Biden para su país. El Ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, le agradeció a Biden su “inquebrantable respaldo”, mientras que el Presidente Isaac Herzog lo calificó como “un verdadero aliado del pueblo judío”.

Antes de partir el lunes rumbo a Washington, en donde tiene programado dirigirse a una sesión conjunta del Congreso el miércoles, Netanyahu señaló que “sin importar a quién elija el pueblo estadounidense como su Presidente, Israel sigue siendo un aliado fuerte e indispensable de Estados Unidos”.

Ahora que la Vicepresidenta Kamala Harris está siendo considerada como el posible reemplazo de Biden en la candidatura presidencial demócrata, los israelíes tratan de determinar lo que eso podría suponer para su país a medida que enfrenta un creciente aislamiento global debido a su campaña militar contra Hamás.

Thank you President @JoeBiden , for your unwavering support of Israel over the years. Your steadfast backing, especially during the war, has been invaluable. We are grateful for your leadership and friendship. 🇺🇸🇮🇱

El diario izquierdista israelí Haaretz publicó un artículo que analiza la reputación de Harris de ser la “policía mala” de Biden, que ha reprendido abiertamente a Israel por no hacer lo suficiente para proteger a los civiles.

Los palestinos entrevistados en la ciudad de Deir al Balah, en el centro de Gaza, señalaron el lunes que no importa quién se convierta en el candidato demócrata a la Presidencia mientras Israel siga arrojando bombas de fabricación estadounidense sobre el territorio.

Los expertos coinciden.

UCRANIA

Es probable que cualquier candidato demócrata continúe con el legado de Biden de un férreo apoyo militar a Ucrania. Pero en Kiev y Europa ha crecido la frustración hacia el Gobierno de Biden por el lento ritmo de la ayuda estadounidense y las restricciones al empleo de armas occidentales.

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo en la red social X que respetaba la “dura, pero fuerte decisión” de Biden de retirarse de la campaña, y le dio las gracias por su ayuda “para impedir [que el Presidente de Rusia, Vladímir] Putin ocupe nuestro país”.

Ukraine is grateful to President Biden for his unwavering support for Ukraine's fight for freedom, which, along with strong bipartisan support in the United States, has been and continues to be critical.

Many strong decisions have been made in recent years and they will be…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2024