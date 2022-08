¿Quiénes son los 20 integrantes del CJNG que desataron bloqueos y quemas en BC?

Por Rosario Mosso Castro

Tijuana, 23 de agosto (SinEmbargo).- Los 20 detenidos por los incendios cometidos en Baja California el viernes 12 de agosto, fueron arraigados por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con información de la Fiscalía, aún cuando se contaba con elementos para procesarlos por delincuencia organizada y terrorismo, no fueron imputados, con el objetivo de “fortalecer las carpetas, para procesar a todos los involucrados”. Incluidos los autores intelectuales del narcoterrorismo.

La célula de homicidas al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Baja California, identificados como “Los Erres”, es encabezada por los hermanastros:

Javier Adrián Beltrán Cabrera “El Puma”, “R4” “El Pedrito” y/o “El Pit”. Estuvo preso en 2011 por posesión de arma, y desde mayo de 2013 -cuando su hermano José Antonio fue asesinado-, encabeza al grupo de secuestradores y sicarios identificado como “Los Erres”, que hasta 2010 delinquieron para el Cártel Arellano Félix (CAF); de 2011 a 2021, han sido identificados como aliados criminales del Cártel de Sinaloa (CDS), bajo el mando criminal de su padrino, José Antonio Soto Gastélum “El Tigre”. De acuerdo a las mismas investigaciones, de finales de 2021 a la fecha se unieron al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Beltrán Cabrera también ha sido identificado como presunto autor intelectual de las amenazas a través de narcomantas en contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el fiscal Ricardo Carpio, en marzo 2022.

Isaac Alhiu Chávez Cabrera “El Alio” y/o “El de los Tenis”. Medio hermano de “El Puma”, presentado el 9 de noviembre de 2015 por la Policía Estatal Preventiva como el número dos de “Los Erres” por delitos contra la salud.

“Estos dos también fueron señalados por sus cómplices como los autores intelectuales de las quemas”, detallaron desde la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad.

Luis Enrique Galindo Coronado, alias “Julio García Coronado”, “El Ñoño” y/o “Ñoñis”, 35 años, detenido en Tijuana por daños en propiedad privada en 2009, en 2011 fue capturado con 4.8 kilos de marihuana, y el 16 de diciembre de 2013 como parte de un grupo que había secuestrado a una mujer en un comercio de la unidad habitacional Infonavit Ejército Trigarante de la misma ciudad; también tiene un juicio de amparo por otro delito de 2018, bajo el expediente 223/2018.

Jonathan Raymundo Cortez Rangel “El Comandante”. No se tienen antecedentes criminales públicos suyos.

Ambos están en una segunda línea de mando en el organigrama de “Los Erres” y fueron detenidos junto con otros cuatro cómplices el lunes 15 de agosto, cometiendo otros delitos en el motel París, en la carretera a las afueras de Culiacán, Sinaloa, cuando se habían detenido a descansar en su huida rumbo al Estado de Jalisco.

IDENTIFICARON AL CJNG EN LOS PRIMEROS ATAQUES

Apenas pasadas las 17:00 horas, Magdalena Torres Ávila “La China”, de 41 años de edad, cabecilla en la venta de droga al menudeo para el CJNG en la colonia Alemán de Tijuana, fue detenida junto con Luis Javier Castro López -19 años – y Sergio Andrés Partida Ramírez -26 años-.

Con el trabajo de coordinación, las autoridades en todo Baja California conocieron de los antecedentes de este grupo, que ya era investigado por una serie de homicidios cometidos en la mencionada colonia entre los meses de julio y agosto de 2022. El reporte indicó que eran servidores de “El Ñoño” y “El Puma”.

En Tijuana los ataques habían comenzado a las cuatro de la tarde, de acuerdo a lo dicho por la Alcaldesa Montserrat Caballero. Primero en Avenida Internacional, Colonia Empleados Federales, después Calle Segunda, Colonia Linda Vista. Siguieron con la Rampa Descendente, Colonia Bosque de las Uruaucarias, Libramiento Sur, Colonia Francisco Villa, Calle Segunda y Cañón K de la Zona Centro; ahí fueron dos vehículos.

Entonces decidieron blindar y hacer sobrevigilancia en las colonias donde el CJNG y la célula de Los Beltrán tiene mayor presencia, incluso la Policía Municipal ordenó el traslado de policías de la Zona Este hacia Centro, para evitar que siguieran moviéndose en ese espacio y se trasladaran a Playas, donde también tiene alto control criminal. Al final quemaron otros nueve autos.

En Tijuana quemaban uno y uno, un vehículo de transporte público y un auto particular. Los delincuentes armados ordenaban a las víctimas entregar los carros que después incendiaban. “Pero por lo menos en tres de los casos, hay videos que muestran que los incendiarios quemaban un transporte y luego quemaban el carro que ellos traían, y esos no los dejaban bloqueando la calle, sino estacionados”.

OPERATIVO CRIMINAL

Conforme a las primeras indagatorias de las autoridades coordinadas en la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad, la versión es la siguiente:

La célula de “Los Erres” encabezada por Cortez y Galindo, ya tenía todo organizado el jueves 11 de agosto. En Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito, dieron la orden de la quema de autos a sus operadores en los municipios.

“Existen versiones extraoficiales que la mayoría de los jefecitos de los municipios de la Zona Costa bajacaliforniana prefirieron no arriesgarse y decidieron ofrecer el dinero a sus narcomenudistas, tiradores y polleros, tres mil pesos por cada unidad incendiada”.

Para el grupo criminal del CJNG el problema era Mexicali, ya que en la Capital no tienen operadores. Por ello decidieron enviar delincuentes de Tijuana y reclutar locales para incendiar unidades.

La investigación indica que “El Ñoño” y “El Comandante” llegaron con ocho o diez delincuentes más, incluidos Magdalena Torres, Javier Castro y Andrés Partido, los primeros capturados en Mexicali. Mientras Esteban Ramos Padilla sigue prófugo, los otros cuatro detenidos en Sinaloa fueron:

* José García Arredondo, 32 años. Investigado por daño en propiedad privada en 2009 y robo de auto en 2011, 2012, 2012 y 2017; procesado por robo equiparado en 2012, 2013 y 2016.

* Víctor Aldair Córdova Ramírez, 18 años. Aprehendido en 2022 en posesión de un arma e investigado como sospechoso de homicidio en 2021.

* Jorge Flores Neocelo, 33 años, sin registros públicos.

* Sara Isabel Beltrán Lizárraga, sin registros públicos.

Los cuatro se trasladaron en un auto Nissan con placas A364ADJ que cruzó por la caseta de cobro de Tijuana a Tecate a las 11:0 horas del jueves 11 de agosto, y después bajó por La Rumorosa y entró a Mexicali antes de las 14:00 horas.

También viajaban en un Passat con placas B44NUL4 a nombre de Julián Scoth Martínez. Este propietario -no detenido- tiene antecedentes por robo con violencia de 2016, 2017 y 2019. Ambos carros fueron asegurados en Sinaloa el lunes 15 de agosto.

El grupo llegó a Mexicali y rentaron cuatro habitaciones en el hotel City Express, de la 716 a la 719, por cuatro días. Pero las cosas no salieron como esperaban, y cuando detuvieron a Magdalena Torres Ávila “La China” y sus dos cómplices por la quema del camión en la Capital bajacaliforniana, huyeron rumbo a Sonora. Desde aquella entidad todavía iban amenazando a autoridades y tratando de reclutar más narcomenudistas para incendiar unidades, información que ha sido incluida en la investigación por delincuencia organizada y terrorismo que lleva el Gobierno de México.

CJNG TOPADOS EN SINALOA

El lunes 15 de agosto, las autoridades de Baja California fueron informadas de la captura de un grupo de presuntos delincuentes nativos de Tijuana, los seis antes mencionados.

“El Ñoño” Galindo dijo que llegaron el sábado 13 de agosto, “de aquí voy a la Trinidad… nada más me voy a ir yo”.

Y refirió respecto a sus acompañantes:

“¿Qué haces aquí en Sinaloa?”, le preguntaron a José García Arredondo. “Nada, nada más dando la vuelta”. Le cuestionaron ¿para dónde vas?, a lo que respondió: “Yo tengo familia en Los Mochis, de Los Mochis aquí, nada más con unos amigos y de regreso”. Respecto a la pregunta ¿A quién vienes acompañando?, dijo: “Con Luis vengo y con los muchachos”.

De acuerdo a la Policía Estatal de Sonora, los municipales habían atendido un reporte al 911 de “personas escandalizando” en el hotel de carretera, dos de ellos estaban a medio vestir “y al parecer amanecidos”. Al someter sus pertenencias a una revisión precautoria encontraron drogas, y los detuvieron.

La versión dada por medios de comunicación sinaloenses respecto a estas capturas, fue que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado había confirmado la detención de al menos cinco hombres en un motel ubicado en la salida Norte de Culiacán, tras el reporte de la privación de la libertad de una mujer, quien fue llevada a declarar ante el Ministerio Público.

Respecto a las versiones que refieren que uno de los cabecillas detenidos en Sinaloa está emparentado y relacionado criminalmente con Francisco Javier Rabadán Gudiño “El Aguacate”, identificado con líder de célula en el CDS, la respuesta desde las fuerzas coordinadas de Baja California fue: “No importa quién sea su pariente, estos seis estaban operando para el Cártel Jalisco”.

AUTORES MATERIALES: 20 DETENIDOS EN TOTAL

Según las primeras versiones de los detenidos, les ofrecieron tres mil pesos por cada vehículo incendiado el viernes, pero el resto del fin de semana la oferta bajó de tres mil a mil pesos. No les pagaron.

Dieciocho de los presuntos responsables fueron detenidos por las diferentes policías municipales en Baja California y Sinaloa, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California capturó a dos. Además de los seis detenidos en Culiacán, fueron 14 en Baja California hasta el miércoles 17 de agosto:

Siete en Mexicali:

Por la quema de un autobús de pasajeros:

* Magdalena Ávila, con tres antecedentes por robo de auto y un penitenciario por el mismo delito.

* Luis Javier Castro, sin registro de antecedentes.

* Sergio Andrés Partida, sin registro de antecedentes.

Por el incendio de un carro en el Oxxo de La Ahumadita:

* Jorge Fabián Torres Martínez, sin registro de antecedentes.

* Brayan Rubén Elías García, sin registro de antecedentes.

Por la quema de un taxi en la colonia Baja California:

* Jesús Roberto Guzmán Beltrán, con cuatro detenciones por delitos contra la salud, dos internaciones en el Centro de Reinserción Social y una falta al Bando de Policía y Buen Gobierno.

* Edgar Eduardo Alvarado Ayala, cinco detenciones por delitos contra la salud, dos por portación de arma y cinco por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno.

Dos en Ensenada:

* José Julián Reyes Gaona, 28 años, con antecedentes por posesión de droga.

* Germán Antonio Garnica Arredondo, 25 años, con antecedentes por posesión de droga, manejar borracho y causar molestas en vía pública.

Fueron detenidos con dos armas y una Suburban registrada en Tijuana a nombre de Juana Martínez, que había cruzado de La Rumorosa a Mexicali la noche del jueves 11 de agosto.

Dos en Rosarito:

* José Ramón Benítez Zaragoza, 29 años, con dos antecedentes por narcomenudeo, dos por robo calificado y uno por portación de arma, todos entre 2018 y 2022. Y una orden de aprehensión pendiente por no pagar la manutención de sus hijos.

* Óscar Fernando Alonzo Miguel, con tres antecedentes por lesiones en riña.

Se les detuvo juntos cuando huían después de las quemas de autos, los interceptaron sobre el Bulevar Benito Juárez en la salida de Rosarito a Tijuana, tras pasarse luces en rojo a bordo de un vehículo Hyundai Elantra con reporte de robo, de cuyo interior se despedía un fuerte olor a combustible, además de que llevaban bombas molotov.

Al ser interrogados, respondieron: “El vehículo es prestado y las bombas molotov ya estaban en el carro cuando nos subimos”.

LOS LIBERADOS EN TIJUANA Y LA DESCONFIANZA

Tres personas fueron detenidas en Tijuana:

* Rogelio Iván Rodríguez Rodríguez, 26 años, con antecedentes por daño en propiedad ajena y una sanción administrativa por pandillerismo.

Fue capturado después que la Policía Municipal persiguió una camioneta tipo panel, en la que huía un grupo de incendiarios. Tres hombres bajaron del auto y corrieron, sólo Rodríguez fue capturado, quien aseguró no tener que ver con los actos y sólo ser de oficio barbero.

La noche del viernes, la Secretaría de Seguridad de Tijuana había reportado siete detenidos, pero al día siguiente sólo consignó a uno. Cuestionados por militares en la Mesa de Coordinación, indicaron no haber encontrado elementos suficientes para presentar a los otros seis que originalmente habían dicho estaban en posesión de un bidón.

Fueron 15 siniestros, 17 autos dañados y sólo un detenido.

“Pero no preguntaron, nadie más supo lo que encontraron o no, los liberaron unilateralmente”, y cuando los investigadores intentaron localizarlos, afirmaron que los habían enviado a la Estancia Municipal de Infractores, a donde los fueron a buscar a las ocho de la mañana del sábado y ya no estaban.