Un Fiscal empoderado, un Gobernador callado, violencia desbocada, molotov prendida

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– Guanajuato está en el centro del debate nacional por tres razones: la primera, porque tiene un Fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre, muy poderoso, incluso por encima del propio Gobernador —como exhibió el Presidente Andrés Manuel López Obrador—; la segunda, porque el modelo panista de la contención de la violencia se aplicó ahí y tercero, porque Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no se ha pronunciado sobre sacar el Ejército de las calles, mientras que Acción Nacional (PAN), su partido, se opone tajantemente a que las Fuerzas Armadas sigan en labores de seguridad hasta 2028.

Por otro lado, los datos son muy contundentes. Lo que se vive en Guanajuato no es una situación que exista en el resto del país. La entidad gobernada desde hace 30 años por el panismo tiene una tasa de 70 homicidios por cada 100 mil habitantes, la quinta mayor en todo el país detrás de Zacatecas, Baja California, Colima y Chihuahua, de acuerdo con datos de 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Incluso sus niveles de violencia son mayores a los de las ciudades más inseguras del continente como San Pedro Sula, en Honduras, que en 2021 registró 41.96 homicidios por cada 100 mil habitantes, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPyJPAC), esto es, casi una tercera parte de los 100.92 homicidios por 100 mil habitantes reportados en el municipio guanajuatense de Celaya, según la misma organización.

Pese a estas cifras, desde hace 13 años el Fiscal es el mismo. Se trata de Carlos Zamarripa Aguirre, un personaje ligado ayer por el Presidente a la organización clandestina de ultraderecha, El Yunque, cercana al PAN, y quien ha estado al frente de su cargo desde 2009. En todo este tiempo el número de homicidios dolosos ha crecido un 581.8 por ciento, pues de 414 asesinatos que se registraron en el año 2009 —cuando tomó el cargo como Procurador— para el año 2021 la cifra de este tipo de crímenes se situó en dos mil 823.

“Independientemente de que tenemos diferencias políticas con los gobernantes, actuamos con responsabilidad, protegiendo a la gente de Guanajuato, pero no ayudan. El Fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian, porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo, que tiene muchas influencias, muchas agarraderas”, expresó al respecto el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde hace tiempo atrás el mandatario federal ha insistido en la necesidad de que Zamarripa sea removido de su cargo. Algo que no ha ocurrido. Ayer incluso dio a conocer que él personalmente se lo ha pedido al Gobernador panista Diego Sinhue. “No puede porque pertenece el Fiscal a un grupo al interior del PAN muy fuerte. Es uno de los casos extraordinarios, porque por lo general los gobernadores tienen autoridad, pero aquí no es así, incluso hasta tengo buena opinión del Gobernador, pero lo tienen rodeado”, comentó López Obrador.

En agosto del año pasado, Zamarripa reconoció que había presiones para que dejara su cargo. En ese entonces dijo a la prensa: “Me parece que hay intereses perversos de otra naturaleza, incentivados en un ámbito diferente al técnico, al constitucional o al que verdaderamente se ciñe a nuestra responsabilidad y quizá lo logre, quizá logre que mañana o pasado acontezca algo con su servidor, no sé qué pueda pasar porque ha sido mucho la insistencia”, expresó. Y añadió: “Nadie tiene comprada la vida, menos el trabajo”. Pese a ello, sigue frente a la Fiscalía.

Carlos Zamarripa Aguirre fue nombrado Procurador de Justicia por el Gobernador Juan Manuel Oliva, en 2009, y continuó en ese cargo en todo el sexenio de Miguel Márquez hasta que, en 2019, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo lo promovió como Fiscal por nueve años más. Es decir, permanecerá en su cargo hasta 2028, el mismo tiempo que se buscaba aplazar la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, una situación a la que se ha puesto el PAN al calificarla como “militarización”.

Aunque el Presidente ha pedido a los gobernadores de oposición, entre ellos Diego Sinhue, que se pronuncien sobre si están a favor de que en sus entidades estén las Fuerzas Armadas, el mandatario panista ha guardado silencio sobre la postura que ha adoptado su partido en el Congreso.

“A mí me extraña que algunos gobernadores como el de Guanajuato no hablen. Yo no digo que hablen a favor del PRI y de su iniciativa, tienen que hablar sobre el tema. Los gobernadores cuando no empiezan su sexenio atendiendo el tema de la paz ya después no lo hacen porque tiene un costo electoral”, comentó en ese sentido el Coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez, en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez en el programa Los Periodistas de SinEmbargo Al Aire.