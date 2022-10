VIDEOS: Activistas climáticos ahora lanzan puré de papa a cuadro de Monet en Alemania

Madrid, 23 de octubre (Europa Press).- Dos activistas del grupo alemán de protesta por la protección del clima Última Generación han atacado este domingo un cuadro del pintor impresionista francés Claude Monet lanzando puré de papa contra la obra en el Museo Barberini de Potsdam, al sur de Berlín.

La obra, perteneciente a la serie Les Meules (Los Pajares) de Monet (1889-1891), fue rociada con una masa viscosa, según ha explicado la portavoz del museo, Carolin Stranz. El grupo responsable ha asegurado que se trata de puré de papa. El personal especializado trabaja ya para examinar posibles daños en el cuadro.

To resist even more effectively for your and our fundamental right to life, we need you! 🫵

Get to know us and join us on the streets or be there as a support role!https://t.co/f24nU5HyId

