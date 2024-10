El Aeropuerto en Nueva Zelanda limita tiempo para abrazos en la zona de salidas

Por Charlotte Graham-McLay

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP).- Las emotivas despedidas son algo común en los aeropuertos, pero los viajantes que salgan de la ciudad de Dunedin, en Nueva Zelanda, tendrán que ser breves. Recientemente se impuso un límite de tres minutos a los abrazos de despedida en la zona de salidas del aeropuerto con el objetivo de evitar un embotellamiento vial.

“El tiempo máximo de abrazos es de tres minutos”, advierte un letrero ubicado afuera de la terminal que también señala que quienes busquen una “despedida más cariñosa” deben dirigirse al estacionamiento del aeropuerto.

El límite al tiempo de abrazos se impuso en septiembre para “mantener las cosas en circulación” en la nueva zona de salidas del aeropuerto, informó el director general Dan De Bono a The Associated Press el martes. Fue la manera del aeropuerto de recordarle a la gente que esta zona estaba diseñada exclusivamente para “despedidas rápidas”.

