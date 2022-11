El Parlamento Europeo resuelve declarar a Rusia como “Estado promotor del terrorismo”

BRUSELAS, 23 Nov. (EUROPA PRESS) .- El Parlamento Europeo aprobó este miércoles designar a Rusia como Estado promotor del terrorismo en una resolución que contó con el apoyo de los grupos mayoritarios de la Eurocámara.

Con 494 votos a favor, 58 en contra y 44 abstenciones, los eurodiputados “reconocen a Rusia como Estado promotor del terrorismo que usa medios terroristas” y piden a los Veintisiete dar pasos a nivel nacional y a las instituciones europeas generar el marco legal para realizar la designación.

La resolución se centra en denunciar los más de 40 mil crímenes de guerra documentados que habría cometido el Ejército ruso, en particular, las matanzas de civiles ucranianos en lugares como Irpin, Bucha o Izium.

Following the atrocities carried out by Vladimir Putin’s regime against Ukrainian civilians, MEPs have recognised Russia as a state sponsor of terrorism. Press release: https://t.co/YuBxBaU4GX pic.twitter.com/tf4qxSJLoB

Puesto que el marco legal de la UE no prevé la designación de países como patrocinadores del terrorismo, un esquema que sí existe en Estados Unidos o Canadá, la resolución hace hincapié en que la UE desarrolle un mecanismo para denunciar a países que usen medios terroristas, lo que facilitaría “numerosas medidas restrictivas significativas y tendría profundas implicaciones en la relaciones de la UE con esos países”.

La resolución ha sido acogida con buenas palabras desde Kiev. El Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dio la bienvenida a la decisión e insistió en que Rusia debe ser aislado “a todos los niveles” en el panorama internacional y rendir cuentas por su “política terrorista”.

Mientras, el Ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, dio las gracias a la Eurocámara por la iniciativa que denuncia “la historia de terror de Rusia” y en particular ha extendido el agradecimiento a su presidenta, Roberta Metsola, por su “posición clara”.

I welcome @Europarl_EN decision to recognize Russia as a state sponsor of terrorism and as a state which uses means of terrorism. Russia must be isolated at all levels and held accountable in order to end its long-standing policy of terrorism in Ukraine and across the globe.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2022