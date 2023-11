Panistas cuestionan que Marko Cortés haya cedido al PRI candidaturas en el Congreso

SinEmbargo publicó esta semana cómo en las últimas dos legislaturas, el PRI, que por años presumió su aplanadora, tiene los peores índices de representación en las dos cámaras. Se tratan de los peores niveles registrados desde 1960. En las legislaturas LXIV (2018-2021) y la LXV, que es la actual, el PRI logró tener en el Senado 14 y 10 representantes, y 50 y 70 en diputados, respectivamente. Esto podría cambiar con el acuerdo alcanzado con el PAN, que ha generado insatisfacción al interior del blanquiazul.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).– Senadores panistas cuestionaron a su dirigente nacional, Marko Cortés Mendoza, por haber cedido al Partido Revolucionario Institucional (PRI) candidaturas en el Congreso en entidades en donde Acción Nacional (PAN) tiene una mayor intención de voto a la par que recordaron que en el pasado el líder tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, ha respaldado iniciativas del oficialismo.

A inicios de semana trascendió en la prensa la repartición de candidaturas dentro del Frente. Los reportes daban cuenta de cómo los partidos de la alianza opositora habían acordado ir juntos en 30 estados, a excepción de Guanajuato, bastión panista, y en Oaxaca. De esta manera, el PRI tendrá en la Cámara Alta 14 candidatos en la primera fórmula; el PAN, a 13, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), a tres.

“Pensé era BROMA pero NO…. Así aceptó el PAN las postulaciones al @senadomexicano en su Alianza. Que tristeza… Ya sabemos en qué se traducirá, nada más vean las votaciones en temas clave”, escribió este martes el Senador Damián Zepeda, uno de los principales críticos a la alianza entre su partido y el PRI.

“A nivel nacional ves el mapa y resulta ser que el PRI, en esta negociación que hizo el PAN, tiene más fuerza política que el PAN. Tiene 14 primeras minorías y el PAN 13”, apuntó Zepeda en posteriores declaraciones a la prensa. “Es una locura la alianza que hizo el PAN, lo aplastó el PRI al PAN en este negociación, en el PRI están festejando”.

En ese mismo sentido se expresó, el Senador por Nuevo León Víctor Fuentes: “¡Que alguien me explique! Hace 6 años le ganamos con muy amplia ventaja al PRI en NL, hoy le están cediendo la candidatura. ¿Cuál es la explicación? ¿la intención es perder? o ¿qué arreglos tienen?”, escribió en X.

En cuanto a la Cámara de Diputados, el diario Reforma señala que el PAN sólo podrá postular aspirantes en 98 distritos y el PRI en 96. En Puebla, por ejemplo, el medio Ambas Manos reveló que al tricolor ​​le tocarán 7 puestos, al blanquiazul 5 lugares y al Sol Azteca, 4.

El reclamo al interior del PAN se debe precisamente a que el PRI tendrá prioridad en entidades en donde el partido blanquiazul está mejor colocado. Es el caso de Nuevo León, en donde el Senador Victor Fuentes obtuvo hace seis años una diferencia de 180 mil votos con el candidato del PRI, quien ahora tendrá la primera fórmula en la entidad.

La información confirmada por el Senador Damián Zepeda señala que el PRI obtuvo Campeche, de dónde es oriundo Alejandro Morena, quien enfrenta acusaciones de la justicia; Hidalgo, Yucatán, donde gobierna el PAN; la Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

“La verdad no sé qué estaba pensando el dirigente del PAN cuando firmó este acuerdo. Estados donde el PAN claramente es la primera minoría y los entregas”, declaró ayer en el Senado el panista Damián Zepeda.

—¿Usted cree que se dobló Marko Cortés ante “Alito”? —le cuestionó a Zepeda un reportero.

—Creo que le dieron 10 vueltas, eso sin duda, es indefendible —respondió.

Zepeda lamentó que se den lugar al PRI en el Congreso cuando el pasado este partido ya ha cerrado filas con Morena. “Me remito a la historia de los votos: Guardia Nacional Militar en la Cámara de Diputados. “¿Con qué votos logró Morena esa Reforma? Con los votos del PRI. Contrarreforma educativa, ¿con qué votos logró esa Reforma en diputados y en el Senado? Con los del PRI. Nombramientos a la Corte y así me puedo ir”.

El Senador Damián Zepeda incluso aseguró que con esta repartición el PAN no tendrá el tamaño de la bancada que tuvo en esta legislatura. ¿No puede ser que el techo, que la meta de esta dirigencia sea tener una bancada menor a la que hoy tienes, con la que arrancaste, debía ser el piso. En cambio voltea a ver al aliado, pero sus aspiraciones con los votos del PAN es obtener más”.

La reportera Daniela Barragán publicó esta semana en SinEmbargo cómo en las últimas dos legislaturas, el PRI, que por años presumió su aplanadora, tiene los peores índices de representación en las dos cámaras. Se tratan de los peores niveles registrados desde 1960. En las legislaturas LXIV (2018-2021) y la LXV, que es la actual, el PRI logró tener en el Senado 14 y 10 representantes, y 50 y 70 en diputados, respectivamente. Esto podría cambiar con el acuerdo alcanzado con el PAN, que ha generado insatisfacción al interior del blanquiazul.

“Evidentemente el PAN, y lo digo con muchísimo respeto, pero el PAN pesa más electoralmente en el país que lo que pesan los otros partidos del Frente Amplio. Todo mundo hubiera pensado que hubiera una marcada diferencia, sin embargo las negociaciones son así, se tienen que alcanzar los acuerdos con tal de que el objetivo superior que es ganar la Presidencia se alcance”, sostuvo al respecto el Senador Julen Rementeria, coordinador del PAN en la Cámara Alta.

En tanto, el Senador Damián Zepeda consideró que la negociación con el PRI fue “una torpeza política” de la dirigencia panista, que encabeza Marko Cortés. “Ellos (el PRI) han de estar celebrando, hasta a los que no les cae bien el dirigente (Alejandro Moreno Cárdenas) han de decir, qué buena negociación se aventó, no he escuchado a una persona que me diga que es una negociación justa esa”.

