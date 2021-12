Guanajuato termina el año de la forma en que lo inició: cubierto de muerte y dolor

A las masacres en Cuerámaro y Valle de Santiago del fin de semana se sumaron asesinatos de policías en León y un inusitado tiroteo a mansalva a cortejo fúnebre en San Pancho, demostración de otro año de criminalidad imparable en Guanajuato.

Por Edith Domínguez y Verónica Espinosa

Guanajuato, 23 de diciembre (Pop Lab).- El 2021 termina en Guanajuato con un repunte de homicidios violentos y asaltos en San Francisco del Rincón, nuevas masacres en distintos municipios del sur, asesinatos de policías en León y uso indiscriminado de armas de fuego en contra de la vida de los habitantes de la entidad, particularmente en la región que abarca el corredor industrial.

La agresión de alto impacto más reciente ocurrió en Irapuato la noche del lunes, cuando una bala hirió gravemente a la esposa de Antonio Vallejo, representante del Sindicato de la CTM que hasta hace unos meses ostentó el muy disputado contrato colectivo de trabajo en la General Motors de Silao. El incidente es visto por algunos como un posible atentado, aunque esta línea no está confirmada por las autoridades.

El disparo alcanzó a la esposa del representante cetemista cuando éste iba con su familia a bordo de una camioneta.

Apenas unas horas antes del mismo lunes, un inusitado ataque contra los deudos de un joven fallecido en pleno panteón en San Francisco del Rincón dejó dos personas muertas y tres más heridas. El momento del duelo y el ataque armado quedaron registrados en un video que se viralizó en cuanto fue compartido en Facebook por la persona que lo grabó.

Al inicio de la semana de la Navidad le precedió un fin con dos masacres en un solo día (el sábado 18) en Cuerámaro y Valle de Santiago, que cobraron la vida de nueve personas en total y con varias otras heridas.

La “Grandeza de México” ha sido despiadadamente golpeada por la impunidad y la incursión de los grupos del crimen organizado sin autoridad que los frene en el territorio, también en el 2021, como pasó en los últimos cuatro años de manera rotunda.

UNA BALA

“Mi esposa recibió un balazo en la cabeza” este es uno de los primeros mensajes que Antonio Vallejo reportó a sus compañeros y familiares a las 10:52 de la noche del lunes 20, luego que recién había dejado a sus nietos en su casa de la colonia Segunda de San Gabriel en el municipio de Irapuato y su hijo ponía en marcha la camioneta blanca de modelo reciente con placas de está entidad GML-009D. Sobre la calle Francisco J. Múgica escucharon una “explosión del cristal”, al voltear vieron cuando la esposa de Vallejo “se desvaneció” en el interior de la unidad sobre el regazo de su hija, ambas se encontraban en el asunto trasero de la camioneta. Gloria iba en la parte trasera del copiloto.

Actuaron rápido y se dirigieron a dos cuadras del lugar, donde está la clínica del ISSSTE, para que Gloria fuera atendida. Su estado de salud no ha evolucionado, se reporta delicado luego que la bala se incrustó por el lado derecho de su cabeza y salió por el costado izquierdo; quedó en el techo de la camioneta. “No nos bajamos, no vimos afuera, nos fuimos (de inmediato) a llevarla al hospital”, dijo Antonio.

“No sé lo qué pasó; no tuvimos oportunidad de ver, reaccionamos rápido. No supimos de dónde salió la bala”. El líder sindical ignora cómo fue que alguien disparó hacia la camioneta y dejó gravemente herida a su esposa Gloria. Sobre la posibilidad de que fuera dirigido a él, se niega a pensar que pudiera estar relacionado con sus actividades como representante cetemista.

Como se sabe, recientemente el sindicato peleó férreamente por el contrato colectivo de trabajo de la planta Silao de la General Motors, que perdió por una votación mayoritaria de los trabajadores. Posteriormente, la CTM alcanzó el aval del 30% de los 6 mil 500 trabajadores de la General Motors Silao y junto con otras dos organizaciones sindicales está en espera de que las instancias federales otorguen la fecha para que los trabajadores voten por el que finalmente negocie el próximo Contrato Colectivo de Trabajo con la empresa.

“Es conocido (en redes sociales) cómo han manifestado mensajes de odio, pero yo no creo que lleguen a ese grado, me rehúso a creerlo; sin embargo no sabemos, si era una bala perdida no sabemos de dónde salió, no sabemos cómo fue, hasta que nos pegó. Yo me rehúso a pensar que haya ese grado de maldad” explicó.

Vallejo espera que las investigaciones de la Fiscalía General de Guanajuato esclarezcan lo ocurrido.

En redes sociales circuló la denuncia de una ciudadana que reportó la privación ilegal de la libertad de una mujer en la misma colonia donde fue herida la esposa de Antonio Vallejo. Sin embargo, esta versión no pudo ser confirmada.

Se buscó al personal del área de comunicación de la Fiscalía General de Guanajuato, pero respondió que está “investigando el asunto” y que no se podrían revelar detalles al respecto.

EN SAN PANCHO, EL REPUNTE

El mismo lunes, pero unas horas más temprano (cerca de las 2 de la tarde) en San Francisco del Rincón ocurrió un ataque inusitado, cuando al menos dos hombres armados entraron a un panteón, se dirigieron hasta un nutrido cortejo fúnebre que acompañaba los restos de un joven asesinado durante el fin de semana, y sin miramientos dispararon a diestra y siniestra.

Los rezos y cantos de decenas se convirtieron en gritos de pánico, entre la sorpresa y el terror un joven cayó alcanzado sin vida alcanzado por la balas y otras cuatro personas resultaron heridas, de las cuales posteriormente otra murió en el hospital.

Los fallecidos fueron dos hombres jóvenes identificados como Alonso y Francisco Javier, de 20 años de edad. Las decenas de personas acompañaban el féretro con los restos de Oscar, otro joven que había sido asesinado el sábado en San Pancho.

Un video registró los momentos en que el sepelio transcurría en un pasillo de la zona de las gavetas del Panteón Nuevo de San Francisco, ubicado en el fraccionamiento San Miguel, aproximadamente a las dos de la tarde del lunes.

Presuntamente, los atacantes fueron dos hombres que llegaron al panteón en una motocicleta, dispararon hacia el cortejo y posteriormente huyeron en el mismo vehículo.

San Pancho ha presentado un repunte en asesinatos y robos a negocios en las últimas semanas. Así ocurrió el lunes por la tarde cuando, sin problema alguno, dos jóvenes en una motocicleta llegaron a una zapatería en el bulevar Josefa Ortiz de Domínguez,uno de ellos entró y amagó con un arma a las empleadas, a las que despojó de varios teléfonos celulares. Los ladrones se retiraron sin problemas del local después del atraco.

Pero lo ocurrido el lunes fue precedido por dos ataques armados cometidos en Cuerámaro y Valle de Santiago durante el fin de semana, que cobraron la vida de por lo menos nueve personas, además de que dejaron varios heridos.

En León, dos policías municipales fueron asesinados en menos de 24 horas, entre el sábado y el domingo. Fue una jornada de suma violencia la del sábado en el estado, con al menos otros cuatro homicidios en León, Cortazar y San Francisco del Rincón en el mismo día.

El primer multihomicidio ocurrió cerca de las 2:30 de la madrugada del sábado en la colonia El Tigre de Cuerámaro -al suroeste del estado-, sobre la calle 20 de noviembre, cuando presuntamente varios hombres armados llegaron a un domicilio en esa calle donde se celebraba una fiesta, y dispararon hacia las personas que convivían en el lugar.

Allí fallecieron cuatro hombres, confirmó la Fiscalía general del estado. También hubo dos heridos que se encuentran hospitalizados. La Unidad de Homicidios de la FGE se hizo cargo de las investigaciones “para establecer las identidades legales de los occisos y esclarecer los hechos”, indicó dicha instancia.

La tarde del sábado, en León, un agente de la Policía Municipal murió asesinado a balazos cuando acababa de salir de su casa y se dirigía a la corporación para iniciar su turno del día, poco después de las 6 de la tarde, en la colonia Villa de las Flores.

