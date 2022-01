Ucrania presume recibir cargamento con más de 80 toneladas de armas por parte de EU

El Ministro de Defensa ucraniano afirmó que el armamento ayudará a “fortalecer las capacidades defensivas” del país, en un momento en el que la región de Donbass teme una ofensiva de Kiev.

El Gobierno de Ucrania ha recibido este domingo un cargamento de más de 80 toneladas de armas de Estados Unidos, confirmó el Ministro de Defensa del país, Oleksii Réznikov. El armamento “para fortalecer las capacidades defensivas de Ucrania” llegó a Kiev a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

“Y esto no es el final”, aseguró Réznikov, al compartir las primeras imágenes de la entrega en su cuenta de Twitter.

El sábado, Ucrania recibió el primero de varios lotes de la asistencia militar proporcionada por Estados Unidos, que incluyó alrededor de 90 toneladas de armamento.

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end 😌 🇺🇦🤝🇺🇸

P.S. the cargo arrived under dependable protection 🐶@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/ReNaj9tRds

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2022