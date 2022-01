Vacuna no baja posibilidad de embarazo; COVID afectaría fertilidad masculina: estudio

Ciudad de México, 24 de enero (RT).- Un nuevo estudio ha revelado que la vacunación contra el coronavirus no reduce las posibilidades de embarazo en una pareja, sin embargo, una infección por COVID-19 sí podría afectar a la fertilidad de los hombres.

La investigación, que fue publicada recientemente en el American Journal of Epidemiology, evaluó, desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2021, los datos del Pregnancy Study Online (PRESTO), un estudio basado en familias estadounidenses y canadienses que intentan concebir sin tratamientos de fertilidad.

Los resultados de la investigación demostraron que no existen efectos perceptibles en las tasas de concepción entre parejas no vacunadas y vacunadas, en las que al menos uno de los miembros había recibido al menos una dosis de la vacuna.

The VIRUS affects fertility in women & causes erectile dysfunction. The vaccine don't do this. Vaccines work by saving lives.

