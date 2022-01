Cuitláhuac García cuestiona Comisión especial para Veracruz en el Senado: “Es ilegal”

Cuitláhuac García cuestionó a quienes permitieron que “un acto ilegal haya manchado al Senado” por la creación de la comisión para investigar el caso de Del Río Virgen. Una treintena de senadores morenistas han pedido analizar dicha comisión.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, cuestionó a quienes en el Senado de la República respaldaron la creación de la Comisión sobre Veracruz que ordenó el coordinador de Morena y líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, para presionar al Gobernador veracruzano en el caso del funcionario José Manuel Del Río Virgen, funcionario de la Cámara Alta detenido por presunto homicidio.

“Lo que yo puedo decir es volver a rectificar lo que había expresado, es una Comisión que no tiene ninguna validez. Es un grupo de senadores –y coincido con compañeros y compañeras senadoras– que es ilegal esa supuesta Comisión”, dijo en conferencia de prensa.

“No está legalmente conformada, no pasó por el Pleno y no sólo eso, si no que el Senado, particularmente la Junta de Coordinación Política, permitió que se usará la página web para poner un hecho que es ilegal y eso hace un uso faccioso de un portal oficial del Senado y eso lo tiene que aclarar ahí”, añadió, luego de ser cuestionado sobre la Comisión que fue creada sin haber sido consultada la bancada morenista ni votada por el Pleno del Senado.

Además, cuestionó: ¿Quién permitió que un acto ilegal hay manchado al Senado y quedará registrado en su página oficial?.

#EnVivo | Iniciamos la semana dando a conocer información sobre temas de interés para los medios de comunicación y la población veracruzana. https://t.co/pY6Drpzf2J — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) January 24, 2022

También explicó que la Ley Orgánica del Congreso de la Unión “es muy clara” y detalló que en el artículo 39 se detalla que las Comisiones son Órganos constituidos por el Pleno y que no puede ser sustituido sin excepciones.

Agregó que en la misma Ley, en el artículo 42 expone que “el Pleno podrá acordar la Constitución de Comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico”.

Cuitláhuac García expuso que se debe de hacer una revisión en contra de quienes permitieron que se realizará la publicación.

En las últimas horas, un grupo de senadores de Morena planeó reunirse y analizar la Comisión sobre Veracruz para estudiar la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo.

Del Río Virgen fue detenido por el homicidio de un excandidato a Presidente Municipal en Veracruz.

Se trata de un grupo de senadores morenistas que no está conforme con la reacción de Monreal, quien fue a Veracruz a finales del año pasado –acompañado de Dante Delgado, exgobernador de esa entidad– para exigir que Del Río Virgen fuera liberado. Luego regresó a la capital y creó esta comisión para pedir la desaparición de poderes en la entidad gobernada por García Jiménez, de Morena, su partido.

El Gobernador veracruzano protestó. Cuestionó por qué Monreal era tan expedito con Veracruz y tan laxo con entidades como Tamaulipas, donde su Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, es acusado de lavado de dinero por medio de empresas fachada.

Monreal es aspirante a la candidatura presidencial de Morena y ha dicho, como en 2017 –cuando buscaba ser candidato a la Jefatura de Gobierno de la capital–, que no vive su mejor momento dentro del partido.

En un documento –cuya copia tiene SinEmbargo– firmado por 29 senadores y fechado el 23 de enero de este año se llama a una reunión para el 28 de enero. “A fin de abordar asuntos de interés común; entre otros, el tema de la comisión sobre Veracruz, que no se discutió ni se acordó al interior de grupo parlamentario”, dice.