Cuitláhuac García asegura que caso de Del Río Virgen no fue “armado políticamente”

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, explicó que la vinculación a proceso a José Manuel Del Río Virgen, Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, por el delito de homicidio calificado, demostró que no fue un caso “armado o construido políticamente” para afectar a adversarios.

“Es la primera resolución en la que un Juez determina la vinculación a proceso y eso demuestra que no fue un caso ni armado, ni construido políticamente para afectar a algún adversario. Hay una investigación con pruebas que el Juez valoró y consideró que eran suficientes para vincular al presunto responsable”, detalló en entrevista a La Jornada.

Además, dijo que será respetuoso del proceso y que respeta las opiniones del Senador Ricardo Monreal Ávila y quienes ha afirmado que en Veracruz hay persecución política.

“Yo no me he ido contra ningún adversario político denostándolo, tratando de hacerlo ver mal, he sido muy respetuoso aún cuando contra mi persona sí han expresado improperios, señalamientos falsos, aún así he sido muy respetuoso, sobre todo con quienes tienen alguna representación popular”.

Agregó que no va sostener algún tipo de diálogo con Monreal Ávila, debido a considera que hay de por medio juego mediático y que en todo caso lo hará con los senadores de Veracruz.

“No, porque hay mucho juego mediático y tenemos opiniones diferentes y lo único que tendríamos que hacer es respetar, yo respeto su opinión y no la comparto. Dialogaré con los senadores veracruzanos y hasta el momento así ha sido. Yo no puedo litigar en medios, no tengo incumbencia en el asunto, es la defensa, la Fiscalía y el Juez”.

El pasado 29 de diciembre, el también coordinador parlamentario de Morena, Monreal Ávila, refrendó su solidaridad con del Río Virgen y su familia, quien fue vinculado a proceso en Veracruz.

A través de redes sociales, el Senador dio a conocer que ha recibido cartas y mensajes de personas que tienen algún familiar inocente preso, por lo que revisa los casos.

“He recibido cartas y mensajes de personas que sufren, fueron humilladas y tienen algún familiar inocente preso; estamos revisando. Nuestra plena solidaridad con José Manuel del Río y su familia. La justicia llegará”, expresó el senador en un mensaje que publicó en sus redes sociales.

Monreal Ávila ha dejado claro que la aprehensión de del Río Virgen en Veracruz, por su presunta participación en el homicidio de Remigio Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano, está alejada del principio de legalidad y fue “maquinada, inventada y construida artificialmente”.

CASO JOSÉ MANUEL DEL RÍO

José Manuel del Río Virgen fue vinculado a proceso por un Juez de control en Veracruz por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.

Del Río Virgen, cercano al morenista Ricardo Monreal Ávila, resultó vinculado a proceso después de casi 28 horas de audiencia.

El exlegislador fue detenido el 22 de diciembre por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, “por su presunta participación en la comisión del delito de homicidio doloso calificado en agravio de la víctima R.T. T”, quien fue asesinado el 4 de junio. Por este delito también se encuentran detenidos Omar Ramírez Fuentes, quien era jefe de campaña de Tovar, y otro hombre. A ambos se les dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.