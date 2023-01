La rotación del núcleo interno de la Tierra se ha detenido, concluye un estudio

Madrid, 23 Ene. (EUROPA PRESS).- La rotación del núcleo interno terrestre se ha detenido recientemente según un análisis comparado temporal de ondas sísmicas, que sugiere una variación multidecadal para este fenómeno.

Es la conclusión de un nuevo estudio publicado en Nature Geoscience por Yi Yang y Xiaodong Song, del Instituto de Geofísica Teórica y Aplicada de la Universidad de Pekín.

Se cree que la rotación diferencial del núcleo interno de la Tierra con respecto al manto se produce bajo los efectos de la geodinámica sobre la dinámica del núcleo y el acoplamiento gravitatorio núcleo-manto.

Esta rotación se ha deducido a partir de los cambios temporales entre ondas sísmicas repetidas que deberían recorrer el mismo camino a través del núcleo interno.

The rotation of the Earth’s solid inner core may have recently paused and could be reversing, according to a study published in @NatureGeosci. These findings indicate that changes in the rotation could occur on a decadal scale. https://t.co/ivnfVwmxFu pic.twitter.com/pHEFXXh3V6

— Nature Portfolio (@NaturePortfolio) January 24, 2023