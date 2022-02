EU congela cuentas de dos bancos rusos y oligarcas cercanos al Kremlin tras invasión

Washington, 24 de febrero (EFE).– El Presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este jueves sanciones contra cinco grandes entidades financieras rusas, entre ellas los dos mayores bancos del país, así como a oligarcas cercanos al Kremlin, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

“Esto significa que todos sus activos en Estados Unidos serán congelados (…) Vamos a frenar la capacidad de Rusia de financiarse”, remarcó Biden durante un discurso desde la Casa Blanca.

Las sanciones buscan cortar la conexión del mayor banco ruso, Sberbank, y privar de transacciones en dólares a esa institución, que según la Casa Blanca controla casi un tercio de los activos del sector bancario de Rusia y es “crucial” para la economía del país.

Además, las sanciones bloquean los activos bajo jurisdicción estadounidense del segundo mayor banco ruso, VTB y otros tres bancos -Otkritie, Novikom y Sovcom-, así como de todos sus subsidiarios, e imponen restricciones a las operaciones de deuda de 13 entidades rusas.

We have been transparent with the world — we shared declassified intelligence about Russia’s plans and cyber attacks and false pretexts — so that there can be no confusion or cover up.

