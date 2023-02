El PAN debe dejar la vergüenza y asumirse al extremo de la derecha, dice Agustin Laje

El escritor y politólogo de derecha, el argentino Agustín Laje, consideró importante que Acción Nacional deje de lado la desesperación “por resultarle simpática a aquellos que nunca la van a votar” y se asuma de derecha abiertamente.

Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).– El 2 de septiembre de 2021 legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) abrieron las puertas del Senado a Santiago Abascal. Lilly Téllez, Julen Rementería, Alejandra Reynoso, Martha Márquez, Roberto Moya, América Rangel y Raúl Torres, posaron junto al líder de Vox, partido de la ultraderecha española ligado a la organización secreta El Yunque y horas después se deslindaron del encuentro, al que también asistió el argentino Agustín Laje, quien en entrevista coincidió que los panistas deben dejar a un lado su “vergüenza” y asumirse en el extremo ideológico de la derecha.

“Yo estuve en ese evento con Abascal, otro invitado mucho menos relevante que Abascal fui yo, entonces yo pude verlo todo de primera mano. Yo vi cómo estos diputados y senadores del PAN venían a saludarnos, a felicitarnos, como se querían tomar fotos con todos estos invitados. Yo estuve ese día, y yo después no lo podría creer”, expresó en una plática con Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Laje cuestionó que horas después el panismo “repudiara el contenido” de las conferencias que se dictaron en el marco de esta reunión cuando ni siquiera las escucharon. “Se escaparon cuando comenzaron las conferencias, habían organizado una serie de conferencias y ellos mismos vinieron a sacarse la foto y luego se escaparon, pero después en medios de comunicación dijeron que repudiaban el contenido, pero qué contenido si ni siquiera escucharon las conferencias, era de locos”.

Tras la polémica reunión, la dirigencia de Acción Nacional emitió un comunicado para deslindarse de lo que aseguró fue un encuentro “a título personal” de cada asistente.

“Lamentamos las interpretaciones equivocadas que se hayan podido hacer a este evento en donde NO se suscribió ningún acuerdo político, sino un texto donde se manifestaba la disposición individual de trabajar en la defensa del Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada, la defensa de nuestras libertades, democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia”, dijo en ese momento el partido.

El deslindarse de una etiqueta de derecha, como lo ha hecho el PAN, se debe a que en México la derecha ha sido empujada a una situación vergonzante, de la cual el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha aprovechado “porque sabe que ese sector está marginado y es una bolsa de boxeo hoy en día en México”.

“En realidad la derecha ha sido impulsada a una situación vergonzante. Yo soy de derechas he perdido la vergüenza de decirlo”, dijo el autor de Generación idiota y La batalla cultural. “A toda la derecha en general de nuestra región se le ha empujado a una situación vergonzante que ha empezado a liberarse de esa vergüenza en la medida en la que aparecen referentes políticos de derechas”.

En ese sentido, consideró importante que partidos mexicanos de derecha como Acción Nacional dejen de lado la desesperación “por resultarle simpática a aquellos que nunca la van a votar” y se asuman de derecha abiertamente.

“Yo creo que hay una representación política en el PAN que no está acorde a las bases de su partido ni a sus potenciales votantes”, resaltó Laje sobre Acción Nacional. “El partido que se supone que era de derechas, tiene un discurso cultural que en muchos casos coquetea con la agenda progresista. Yo he visto que el PAN se ha dedicado a brindar talleres de lenguaje inclusivo, he visto cómo han abrazado los símbolos a feministas, en muchos casos incluso símbolos abortistas, o por ejemplo han concedido hasta tal punto la agenda de la derecha que López Obrador ha identificado muy bien esa cobardía y por eso López Obrador cada vez que puede señala a sus enemigos como la derecha o como los conservadores”.

El escritor consideró que en otros países, como en Chile y Argentina, se ha perdido el tabú de reconocerse de ideología política de derecha de la misma manera que se habla abiertamente de una ideología de izquierda, lo cual ha permitido que surjan líderes políticos como Javier Milei o el chileno José Antonio Kast, pero en México esto no ha sucedido.

Por ello, propuso que la derecha –materializada en el panismo– desarrolle una agenda cultural propia para salirse del esquema de izquierda-derecha que se creó en la Guerra Fría y se basaba principalmente en el sistema económico.

“A la derecha le ha costado tanto salirse de esa lógica, que todavía sigue creyendo que ella es la mejor administradora de lo económico y cuando llega a l poder, lo único que tiene que hacer es acomodar las cuentas, y los cuentos se los deja a la izquierda, pero los cuentos pueden ser más importantes que las cuentas”, indicó.

El PAN necesitaría crear una agenda de nuevos discursos políticos y sociales, con otras caras de intelectuales que renueven su imagen, pero “eso todavía parece lejano”.

Laje reconoció que Acción Nacional sí tiene manchas de corrupción, y en ese sentido propuso que se armara un nuevo partido de derecha como se hizo en otros países, pero en México la ley electoral obstaculiza la creación de nuevos partidos a tiempo para elecciones federales.

“En el caso mexicano, la idea de un partido político nuevo es muy difícil, y quizá haya que lidiar con lo que hay, y lo que hay es el PAN, pero necesita una renovación”, concluyó.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado