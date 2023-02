¿Qué es Tranq, la nueva droga mortal que preocupa a la DEA y que pudre hasta la piel?

Los Ángeles, 24 de febrero (LaOpinión).- El fentanilo es una droga sintética que ha causado miles de muertes en Estados Unidos, por lo que se ha convertido en un objetivo prioritario a combatir, pero ahora surge una nueva amenaza aún peor que dicho estupefaciente. Se trata “Tranq”, de la cual la DEA ha alertado por su peligrosidad y ya ha causado cuatro muertes. Es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina.

Su peligrosidad y la preocupación del Gobierno es tal, que el Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos publicaron un Informe Conjunto de Inteligencia en octubre de 2022.

Como suele ocurrir con las drogas sintéticas, los traficantes apuestan por materias primas baratas, sin importar el daño a la salud que causarán a los consumidores, así es como encontraron en un medicamento exclusivo de uso veterinario un ingrediente perfecto para mezclar con otras sustancias adictivas, pero que juntos causan verdaderos estragos.

Adquirir la sustancia es relativamente fácil, se puede comprar en internet y en farmacias veterinarias, su costo es muy económico y es rendidora, apuesta segura para los traficantes de drogas, que consiguen doble beneficios: producir mucha materia y hacer adictos a sus clientes, todo a costa de la salud.

Xilazina es el nombre del medicamento de uso exclusivamente veterinario, que es un sedante para animales, pero que ahora las personas están consumiendo y que muchas de ellas incluso la buscan, pues sus efectos son más duraderos que los de las otras drogas. Algunos consumidores desconocen que lo que compran tiene la sustancia.

El peligro de esta droga, también conocida como tranq dope o zombie drug es demasiado grande, no solo por los devastadores efectos adversos que tiene a la salud, sino también porque en caso de tener una sobredosis no responden a la naloxona o Narcan, el tratamiento de reversión más común en estos casos.

Did you hear about the skin rotting "zombie drug" that causes raw wounds & holes in the skin, & can even led to amputations? Xylazine, also known as “tranq,” or “tranq dope” is a substance normally used to sedate horses. I just watched Zombieland last night too! Ew! 🧟‍♂️ pic.twitter.com/G5ndVejraO

— Mona Liza is Pro-Choice 🇺🇸 (@monaliza_kc) February 23, 2023