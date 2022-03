Estados se quitan el cubrebocas o analizan hacerlo, pero expertos lanzan advertencias

El pasado 28 de febrero se cumplieron dos años de que México registró el primer caso confirmado de coronavirus. A unos días de que también se cumplan dos años de que el Consejo de Salubridad General declarara la alerta sanitaria por la pandemia de COVID-19, el uso del cubrebocas parece ir quedando de lado.

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- A casi dos años de que el Gobierno de México declarara la alerta sanitaria por la pandemia de COVID-19, poco a poco los números diarios de contagios y decesos por coronavirus comienzan a disminuir, situación que ha provocado un relajamiento en casi todas las medidas de prevención, incluido el uso de cubrebocas, en diferentes estados.

A pesar de que entidades como Nuevo León, Campeche, Coahuila, Nayarit y Quintana Roo anunciaron que ya no sería obligatorio utilizar las mascarillas en espacios abiertos y que en casos, como el de la Ciudad de México, las autoridades han expresado su deseo por hacer opcional su uso, la gran mayoría de los estados aún mantienen su uso.

Ante esta situación, Malaquías López Cervantes, profesor de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró en entrevista con SinEmbargo que no cree conveniente que las autoridades anuncien el uso opcional del cubrebocas, pues esto podría provocar un repunte de casos.

“Yo creo, insisto, en que no hay necesidad de apresurarse. Yo creo que decir que no es obligatorio equivale, para fines prácticos, a decir que no lo usen, pero la gente lo lee como permiso para andar ya sin cubrebocas y eso podría provocar algún repunte de casos. Yo creo que no es conveniente, yo creo que es mejor esperar todavía antes de mandar ese tipo de mensajes pero la situación es políticamente difícil de manejar”.

Con la llegada de la variante Ómicron, los contagios volvieron a dispararse entre finales del año pasado y principios de febrero, pero las cifras están bajando de manera sostenida lo que ha llevado a muchos países a declarar como no obligatorio el uso del cubrebocas.

Sin embargo, en el continente asiático sucede todo lo contrario, pues los casos van de nueva cuenta a la alza como sucede en China que se enfrenta a repunte de COVID, un hecho inédito desde el comienzo de la pandemia.

Ante esta problemática, desde el pasado lunes 21 de marzo, los 26 millones de habitantes de la provincia nororiental de Jilin tienen prohibida la salida de esta demarcación, una directriz que no se aplicaba en China desde que se vetó salir a los pobladores de la provincia central de Hubei, cuya capital es Wuhan, durante el primer brote de la pandemia a comienzos de 2020.

El Doctor Malaquías López Cervantes aseguró que el rebrote en China es el ejemplo perfecto de por qué no se deben relajar las medidas sanitarias todavía.

“No me parece muy pertinente, yo creo que no hay prisa por decirle a la gente que deje de usar el cubrebocas. En el mundo están pasando cosas que primero deberíamos de poder evaluar antes de tomar una decisión de esa naturaleza como el actual brote en China, entonces yo creo que es un poco apresurado. Se dice que lo que está sucediendo en Asia se debe a la variante BA.2 y algunos estudios sugieren que esta variante puede provocar infección a pesar de haber tenido la BA.1, entonces decirle ahorita a la gente que no debe de estar utilizándolo puede ser apresurado, no hay necesidad de acelerarse tanto”.

En tanto, naciones como Brasil y Estados Unidos, en América; e Italia, Suecia y Gran Bretaña, en Europa, han relajado sus medidas y han anunciado que ya no será obligatorio el uso de los cubrebocas tanto en interiores como en exteriores.

Pese a que esta medida se ha ido extendiendo por todo el mundo, en países como México, el uso de la mascarilla en espacios públicos aún es obligatorio; sin embargo, algunos gobiernos estatales ya han anunciado que las personas serán libres de elegir si lo portan o no en espacios abiertos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, hasta este 22 de marzo, México reporta un total de cinco millones 636 mil 054 casos y acumula 322 mil 119 decesos en total.

México es el decimosexto país en el mundo en número de contagios confirmados y es el quinto con más decesos por esta causa, por detrás de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

ADIÓS AL CUBREBOCAS

El profesor de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM aseguró que el uso del cubrebocas es la única medida de protección que depende de cada persona y que al anunciar su uso opcional se estaría mandado un mensaje para que la gente lo deje de usar de manera definitiva.

“Esto es lo único que realmente depende de nosotros y podemos estar utilizando para protegernos, al mandar estos mensajes pues mucha gente va a abandonarlo. Creo que es una medida precipitada en tanto que en otras partes del mundo todavía está teniendo importancia el contagio, aún cuando en México están bajando, eso no es justificación para abandonarlo apresuradamente”.

El primer estado en anunciar el uso opcional del cubrebocas fue Campeche. En noviembre de 2021, la Gobernadora Layda Sansores San Román aseguró que la mascarilla ya era “opcional” luego de que el semáforo epidemiológico del estado pasara a color verde.

“El tapabocas ya es opcional, si quieres te lo pones y sino, no”, expresó .

Fue a partir de marzo, que los gobiernos estatales retomaron la idea de retirar el uso de las mascarillas. El 8 de marzo, las autoridades de Nayarit hicieron oficial que ya no sería obligatorio utilizar mascarillas en los espacios abiertos debido a la reducción de contagios en la entidad.

El Comité Estatal de Combate al COVID-19 llamó a mantener su uso en sitios cerrados, transporte público y espacios con alta concentración de personas.

“Aquí sí queremos recalcar (…) que hay ya mucha responsabilidad por parte de la población; son dos años que tenemos de la pandemia y cada uno debemos de asumir nuestra responsabilidad”, dijo Juan Fernando López, director de Salud Pública de los Servicios de Salud de Nayarit.

Para el pasado 10 de marzo Nuevo León adoptó esta misma postura. En ese entonces, el Gobernador Samuel García Sepúlveda anunció que ya no sería requisito utilizar la mascarilla en espacios abiertos.

“De la declaratoria del semáforo verde, le quiero decir a todo Nuevo León que a partir del próximo domingo [13 de marzo] ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos, quedará opcional para cada ciudadano el uso de cubrebocas cuando estén al aire libre”, anunció Samuel García.

Un par de días después, el 12 de marzo, la Secretaría de Salud de Coahuila informó que a partir de esa fecha las personas podrían decidir si utilizaban, o no, el cubrebocas en espacios al aire libre y con ventilación.

“A partir de ya podemos omitir el uso de cubrebocas en exteriores, no en interiores. Y seguramente el uso de gel ya no sea necesario, ni tampoco la toma de temperatura. A estas alturas de la epidemia estos son los parámetros que vamos a tomar”, expuso Roberto Bernal, titular de Salud estatal.

En ese sentido, hizo hincapié en que el resto de las medidas sanitarias para prevenir contagios continúan, como el uso de cubrebocas en espacios cerrados y la sana distancia.

Otro de los estados en anunciar el uso opcional del cubrebocas en espacios abiertos fue Quintana Roo. El pasado 20 de marzo, el Gobernador Carlos Joaquín González indicó que sería opcional portarlo en espacios abiertos, no así en lugares cerrados o con aglomeraciones.

“Anuncio con gusto que a partir del martes 22 de marzo el uso del cubrebocas en Quintana Roo será voluntario en espacios abiertos o al aire libre, sin embargo será necesario en espacios cerrados y en lugares con aglomeraciones”, escribió el Gobernador en redes sociales.

Quintana Roo fue uno de los estados con mayor índice de contagios durante el repunte de la COVID-19. La decisión se toma en medio del retorno de miles de turistas al estado que se oponen a la idea de utilizar el cubrebocas.

En estados como Morelos, por ejemplo, se anunció la realización de una encuesta ciudadana para que la gente decida si se seguirá el ejemplo de otras entidades.

“Aquí lo que diga la gente, si se lo quiere quitar, adelante, nosotros solo le vamos a pedir que se cuiden, porque si te confías, otra vez puede caer, los ciudadanos van a tomar esa determinación”, dijo el Gobernador Cuauhtémoc Blanco en entrevista a medios.

Días más tarde, el Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó a Ruy López Ridaura, director general del Centro de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) de la Secretaría de Salud, que se analice el retiro del uso de cubrebocas entre la población, ante la disminución sostenida de la pandemia.

“Hay un lineamiento que está trabajándose, pero sí, nos encargaron por lo que comprometió el Presidente”, señaló el epidemiólogo al salir de una reunión de seguimiento sobre el nuevo modelo de Salud IMSS-Bienestar en Palacio Nacional.

Además, explicó que dicha decisión dependerá del consenso al que lleguen los expertos encargados de atender la pandemia, porque se está tomando en consideración la nueva variante “Deltacron”.

LA CDMX SE RESISTE

Pese a que en algunos estados de la República se ha retirado el uso del cubrebocas en espacios públicos, en la Ciudad de México, el gran foco de la pandemia en el país, las autoridades aún no están del todo convencidas en adoptar esta medida.

En repetidas ocasiones la Jefa de Gobierno Capitalina, Claudia Sheinbaum, ha expresado su deseo porque se retire el uso de la mascarilla en la capital.

El pasado 18 de marzo, Sheinbaum volvió a hablar del tema y aseguró que la Secretaría de Salud (Sedesa) aún “no se anima” a retirar el uso del cubrebocas en la capital a pesar de una marcada tendencia a la baja en el números de contagios y muertes provocadas por COVID-19 en las últimas semanas.

En entrevista con medios, la Jefa de Gobierno fue cuestionada sobre cuándo se declararía el retiro de la mascarilla, a lo que Sheinbaum respondió que un comité trataba el tema con la Sedesa.

“Hasta ahora la Secretaria de Salud no se convence del retiro de cubrebocas, pero se está siempre discutiendo en el comité de Salud”.

La mandataria capitalina indicó que en el momento en el que la Sedesa determine el retiro del uso de la mascarilla, se realizará el anuncio. En tanto, hizo un llamado a la población para continuar con su uso.

En ese sentido, el Doctor Malaquías López reiteró su postura de que aún no es tiempo para dejar de usar la mascarilla ante el riesgo de un posible nuevo brote debido a las nuevas variantes que van surgiendo.

“La posibilidad no está eliminada (de una quinta ola) yo creo que hay posibilidades de que una proporción de la población tuviera una nueva infección por esta subvariante y yo creo que no hay necesidad de decidir ahorita sobre el uso del cúbrelas, yo creo que se está mandado un mensaje que pudiera tener consecuencias inadecuadas y que no pasaría nada si se esperan un mes”.

Alfonso López Dávila https://www.sinembargo.mx/author/alfonsolopez Escribo sobre entretenimiento, streaming, música y deportes. Apasionado del futbol, los videos de cocina, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.