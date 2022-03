Energéticos y productos agropecuarios elevan precios al consumidor en 4 meses de 2022

A pesar de que la inflación se ubicó por debajo de las expectativas de las autoridades federales, aún persisten las presiones al alza. El primer indicador de ello es que en comparación con la quincena anterior, los precios al consumidor se elevaron un 0.48 por ciento, además de que los costos de los energéticos (gas LP y gasolina) se han incrementado a un ritmo mayor del observado en quincenas previas.

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- La inflación de México en los últimos cuatro meses se ha visto impulsada por los alimentos —especialmente los cárnicos y vegetales— y los energéticos. En el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de la primera quincena de marzo, los tres energéticos de los que depende México principalmente —gas LP, gasolina y electricidad— fueron los que elevaron el índice inflacionario hasta un 7.29 por ciento anual.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el producto con mayor incidencia inflacionaria en los primeros 15 días del mes en curso fue el gas doméstico LP, el cual lleva desde la primera mitad de febrero al alza en su precio, con un 0.081 por ciento de aportación al INPC, mientras que su variación quincenal sólo fue de 3.02 por ciento.

En el reporte mensual de febrero, el gas LP también se colocó como el producto más caro del mes con una variación mensual de 5.70 por ciento y una incidencia inflacionaria de 0.118 puntos porcentuales.

La lista del INPC mostró que el segundo producto en la lista de la inflación fue la gasolina de bajo octanaje (0.063 por ciento), con una variación quincenal de 1.25 por ciento.

Esta gasolina, conocida coloquialmente como “magna”, lleva desde diciembre con uno de los precios más elevados del reporte inflacionario, ubicándose en ese entonces en el sexto lugar de la lista y ahora, en el mes de marzo, ascendió cuatro posiciones.

El Transporte Aéreo también ha elevado sus costos, según el índice inflacionario del Inegi, en dos ocasiones en cuatro meses, pues tanto en diciembre de 2021 como en la primera quincena de marzo de 2022 éste se colocó en el tercer lugar de los productos con precios al alza, con una variación mensual de 22.24 por ciento (e incidencia de 0.050 puntos) y después con una variación quincenal de 24.86 por ciento (0.042 puntos), respectivamente. Con un comportamiento similar se ubican los Servicios Turísticos en Paquete, que tanto en diciembre como en marzo aparecieron en la lista de precios al alza, en la quinta y sexta posición, respectivamente.

Durante la primera quincena de marzo, la Electricidad fue el cuarto servicio con mayor contribución al INPC, con un total de 0.035 puntos porcentuales, y una variación quincenal de 1.73 por ciento. En el periodo comprendido entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, esta es la primera vez que la electricidad aparece en el reporte del inflación.

En el reporte mensual de febrero, los Automóviles se colocaron como uno de los 10 productos con mayor elevación en sus precios, sin embargo, en la actualización del INPC (primera mitad de marzo) éstos no aparecen.

De igual forma ocurrió con las loncherías, el limón, pollo, vivienda propia, carne de res, y leche pasteurizada. Pese a que estos productos no se incluyeron como alguno de los 10 con mayor contribución inflacionaria de marzo, sí fueron parte de la incidencia inflacionaria consecutiva de diciembre a febrero, incluso ocupando los primeros puestos de la lista en el caso de los productos alimenticios.

En el caso del aguacate, que desde febrero se encuentra en la lista de incidencia inflacionaria, los precios se han reportado hasta en 90 y 100 pesos por kilo, sin embargo, en los registros del INPC se reporta con contribuciones de apenas 0.019 (marzo) y 0.023 (febrero) puntos porcentuales.

Si bien los alimentos como frutas y verduras o pecuarios forman parte de la inflación No Subyacente, el indicador de mayor volatilidad en la inflación, al menos en los últimos cuatro meses se han reportado grandes alzas en los costos de productos que se enmarcan en la inflación Subyacente, haciendo que ésta contribuyera en esta primera mitad de marzo en un 0.264 y 4.993 por ciento a la inflación quincenal y anual, respectivamente.

La inflación general pasó de 7.36 por ciento en diciembre, la más alta de los cuatro meses, a 7.29 por ciento en marzo, debido a que en el primer mes del año en curso hubo una contracción en la misma: el Inegi reportó que para enero el INPC general era de 7.07 por ciento. Sin embargo, para febrero ésta volvió ha elevarse hasta el 7.28 por ciento, por lo tanto, la inflación general se elevó en el tercer mes de 2022 por segundo mes consecutivo.

En cuanto a la inflación anual Subyacente y No subyacente, éstas han variado de la siguiente forma:

-Diciembre: 5.94 por ciento (S) y 11.74 por ciento (NS).

-Enero: 6.21 por ciento (S) y 9.68 por ciento (NS).

-Febrero: 6.59 por ciento (S) y 9.34 por ciento (NS).

-Primera quincena de marzo: 6.68 por ciento (S) y 9.10 por ciento (NS).

Finalmente, las entidades de la República Mexicana se han visto más afectadas por el alza en los precios al consumidor son Campeche, Yucatán, Michoacán, Oaxaca, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Tabasco, Quintana Roo, Nuevo León, Guerrero y Morelos.

Valeria González Cervantes https://www.sinembargo.mx/author/vgonzalez Es feminista y Comunicóloga por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una gran afición por la lectura de ficción. Comenzó su carrera en La Hora Nacional.