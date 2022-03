Estudio: Comemos el equivalente a una tarjeta de crédito en microplásticos por semana

Viena, 24 mar (EFE).- Aunque no nos demos cuenta y pueda resultar difícil de creer, comemos y bebemos microplásticos cada día hasta un total de cinco gramos a las semana, el equivalente al peso de una tarjeta de crédito, según un estudio de la Universidad de Medicina de Viena (MedUni)

El plástico no es biodegradable y sigue descomponiéndose hasta quedar reducido a piezas milimétricas que entran en la cadena alimentaria y, al final, en nuestro cuerpo.

Así lo recoge el estudio “Desperdiciar o no desperdiciar: cuestionar los riesgos para la salud de los microplásticos y nanoplásticos con un enfoque en la ingestión y la carcinogenicidad”, publicado en la revista Exposure & Health, que resume los últimos datos conocidos sobre esta cuestión.

Health risks of micro- and nano-plastics in food: "It could be a health risk that may be irreversible, and the more plastic that is produced, the more the next generation will have to suffer its effects, which are not yet fully understood." https://t.co/fSthdbpJEL

— Gary Ruskin (@garyruskin) March 24, 2022