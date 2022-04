Presidenciables | Debate eléctrico visibiliza a Moreno, Moreira, Noroña, Zavala…

El debate eléctrico de hace una semana engrosó la lista de candidatos a la Presidencia tanto del bando opositor como del movimiento de la 4T. En cada uno de los lados, se visibilizan nombres rumbo a la grande, unos ya mencionados y otros que apenas fueron destapados a partir de esta discusión.

Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).– “Están en este momento entregándonos nuevamente la Presidencia de la República en 2024”. Fueron las palabras que pronunció el domingo pasado desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, en una de las intervenciones más destacadas durante la discusión de la Reforma Eléctrica cuya aprobación fue frenada por la oposición, pero que dio pauta a un encendido debate —tanto dentro como fuera de San Lázaro—que ha visibilizado a algunos nombres rumbo al próximo proceso presidencial.

Gerardo Fernández Noroña no ha ocultado nunca sus aspiraciones para llegar a Palacio Nacional. Si bien no es considerado en las principales encuestas que se han hecho de cara a este proceso electoral, él ha manifestado su intención de contender en 2024. “Seré candidato a la presidencia por @PartidoMorenaMx, @PTnacionalMX y @partidoverdemex o no seré”, escribió en su cuenta de Twitter en diciembre pasado en respuesta a una versión que lo situaba como candidato del PT.

Noroña dijo hace una semana a La Octava: “yo he dicho que quiero ser el relevo del compañero López Obrador. No es un asunto de arrogancia o de ambición personal […] pero el perfil de izquierda que representó no lo representa ningún compañero o compañera de los que pueden ser y que yo les tengo mucho respeto”, dijo al reconocer a los otros aspirantes de la 4T, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, el Canciller Marcelo Ebrard Casaubon, el Senador Ricardo Monreal Ávila y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Y agregó: “Cualquiera de ellos serían extraordinarios candidatos y yo los apoyaré si cualquiera de ellos gana, pero yo creo que les voy a ganar, yo creo están subestimando a la gente y creo que abajo no están teniendo el pulso. Yo voy en un Vochito y ellos van en un Ferrari, pero ahí voy”.

Como el petista, otros nombres que han sido barajados para la grande tuvieron una participación activa en el debate eléctrico: es el caso de los priistas Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito” que ha tratado de construir una candidatura desde la dirigencia del tricolor y Rubén Moreira Valdés, el líder del PRI en San Lázaro, cuyo nombre ya fue sumado a la lista de Presidenciables.

En el caso del primero, el destape lo hizo el pasado 12 de diciembre, luego de participar en la 23 Asamblea Nacional del PRI. Alito fue una de las principales voces del priismo que desde un principio dijo que su partido no respaldaría la Reforma Eléctrica. En tribuna, el pasado domingo, dijo: “La coalición entre el PRI, el PAN y el PRD es una necesidad histórica para enfrentar a quienes están destruyendo a este país. Mi reconocimiento a las y los diputados de este sólido y valiente bloque […] y hago extensivo mi reconocimiento a los compañeros de Movimiento Ciudadano a quienes nos acerca esta postura de defender a México”.

Si bien, el nombre de Moreno Cárdenas figura en las encuestas rumbo a 2024, no aparece en los primeros lugares. En el caso del exgobernador de Coahuila, el jueves pasado el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo apuntó en la lista de presidenciables de la oposición. Durante el debate previo de la Reforma Eléctrica, Moreira fue una de las voces del priismo que se mostró dispuestas a dialogar el contenido de la iniciativa presidencial, sin embargo, a partir de la postura tomada por las dirigencias de “Va por México” se cerró la puerta a cualquier tipo de consenso.

En el debate eléctrico, el coordinador de los diputados del tricolor reconoció que empresas recurren a la figura del autoabasto para cometer abusos, defraudar la ley a través de falsas sociedades y vender de manera ilegal electricidad “dañando con ello a la CFE” a la par que no pagan correctamente el porteo y el respaldo que les ofrece la Comisión de Electricidad “con ello causan un gran daño a las empresas de todos los mexicanos”. Pese a ello, votó a favor de la Reforma Eléctrica.

También fueron visibilizados a partir de esta discusión Gabriel Quadri, quien antes de la discusión de la Reforma aseguró que 11 diputados de la oposición ya habían sido convencidos para avalar Reforma Eléctrica, ante lo cual destacó el papel de la dirigencia del PRI para “contener” este asunto. Quadri también calificó como “absurda” la reforma y criticó la nacionalización del Litio. El ahora panista ha dicho en más de una ocasión que quiere ir por la Presidencia, pese a que cuando lo hizo en 2012, con el PANAL, hubo más votos nulos que respaldos a su candidatura.

También está Margarita Závala, que no se excusó de la votación de la Reforma Eléctrica pese a los reclamos que hizo Morena por los vínculos de su esposo, el expresidente Felipe Calderón que trabajó después de su sexenio con Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola, con negocios en México. El nombre de Zavala figura en la lista de contendientes para 2024, pese a que en 2018 el PAN no le dio la candidatura y sus aspiraciones por la vía independiente se vieron frustradas cuando abandonó la contienda. Zavala, de hecho, reporta uno de los mejores números dentro del panismo rumbo a 2024.

En la misma ruta se ha situado al vicecoordinador de los diputados del PAN, Santiago Creel, que fue uno de los oradores del bloque opositor en la discusión de la Reforma Eléctrica, y cuyo nombre también se colocado en la lista de presidenciables del bloque opositor “Va por México”, una aspiración que ya buscó sin éxito en Acción Nacional en 2006 y 2012, y ante la cual las encuestas que se han publicado no lo colocan en los primeros lugares. Durante la discusión, Creel, uno de los artífices del bloque opositor, aseguró que el PAN votaría en contra de la Reforma Eléctrica porque avalarla implicaba la violación de derechos humanos.

Fuera del recinto legislativo, está el exlíder de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, constructor del bloque “Va por México”, quien fue uno de los actores que destacó el papel de la coalición opositora, sobre la cual ha dicho que trascendió al proceso 2021. El nombre de De Hoyos, al igual que Claudio X. González, el otro artífice de la alianza, ha resonado hacia 2024, pese a que ellos lo han negado. En el caso del exdirigente de Coparmex ha aclarado que su incursión en temas políticos se limita a apoyar la conformación de un Gobierno de coalición en 2024.

De esta manera, algunas de las piezas que pretenden estar presentes en la contienda presidencial fueron visibilizadas a partir de una discusión que la oposición ve como un triunfo, y que a su vez ha sido empleada por el Presidente López Obrador para exhibir a los integrantes del PRI, PAN y PRD como “traidores a la Patria”, una disputa que se enmarca de cara a la contienda de 2024.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.