Will Poulter revela detalles sobre su papel en Guardianes de la Galaxia 3

Madrid, 24 de abril (Europa Press).- Will Poulter, el actor que encarnará a Adam Warlock en la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia, ha revelado cómo ha sido su transformación para encarnar al poderoso personaje de Marvel en la película de James Gunn.

Como los fans marvelitas ya sabrán, la llegada de Warlock, una de las entidades cósmicas más temibles y poderosas de la Casa de las Ideas y cuya historia está estrechamente ligada a las Gemas del Infinito, ya se adelantó en una de las escenas post-créditos de Guardianes de la Galaxia Vol.2. Dicha secuencia mostraba a Ayesha, altiva Suma Sacerdotisa de los Soberanos, creando al poderoso ser que encarnará Poulter para vengarse del equipo liderado por Peter Quill.

Ha sido en una entrevista con The Independent en la que el protagonista de Somos los Miller o El Corredor del Laberinto ha explicado cómo ha sido asumir el papel de Adam Warlock.

“Ha sido un trabajo de mucho gimnasio y una dieta muy, muy específica. Esto significa que a veces no era muy civilizado. Ingentes cantidades de comida que no necesariamente querrías ingerir. Y otras, demasiado pocas. He pasado por una serie de diferentes dietas en los últimos meses. Ahora estoy en fase de mantenimiento, lo cual es bastante llevadero”, confiesa el actor describiendo su estricto régimen alimenticio.