Un Juez ampara a Jalife para invalidar el proceso que Clouthier abrió en su contra

Mario Jorge Melo Cardoso, Juez Primero de Distrito en Materia Penal de la entidad, otorgó un amparo al escritor para dejar insubsistente el proceso que le abrieron el pasado 7 de diciembre, tras determinar que el Congreso de Nuevo León no justificó la inclusión ni redacto de forma precisa ambos delitos previstos en el Código Penal de la entidad.

“Las normas impugnadas consistentes en los numerales 235, fracción I y 344 del Código Penal del Estado de Nuevo León; no satisface los requisitos de necesidad en una sociedad democrática”, dicta la sentencia.

“[Los dos artículos] no son compatibles ni se ajustan a los estándares de nuestra Carta Magna, tampoco a las normas convencionales de las cuales el Estado Mexicano es parte, lo procedente es conceder a Alfredo Jalife Rahme Barrios, el amparo y protección de la justicia federal, para que la Jueza de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, no aplique en perjuicio del quejoso los numerales que prevén el ilícito de calumnia y difamación”, añade.

“Es importante señalar que la simple crítica a la pericia profesional en el desempeño de una actividad no debe confundirse con un atentado contra el honor, ya que la posibilidad de juzgar el actuar de un servidor público, así como su idoneidad en el cargo desde la perspectiva de un tercero, no constituye per se un ataque contra su honor”, agregó el juzgador.

Tras este fallo, se le ordenó a la Jueza de Control y de Juicio Oral Penal de Nuevo León, María Elena Sánchez Osorio, convocar una nueva audiencia para aclarar la situación jurídica de Jalife sin impurarlo por los delitos declarados inconstitucionales.

Asimismo, precisó que dicha declaratoria no implica la anulación de la norma ni se les obliga a legislar y corregir estos apartados, por lo que el Congreso y el Gobernador del estado quedan exentos de cumplir con esta sentencia.

La decisión del Juez no se cumplirá a corto plazo si Clouthier presenta un recurso de revisión para que este asunto sea resuelto por un Tribunal colegiado de Nuevo León, en definitis

El abogado de Jalife, Mauricio Flores, adelantó que el siguiente paso de la resolución podría ser que la Jueza dicte una no vinculación a proceso y sobresea o cancele la investigación en contra del analista.

“Los delitos que le imputan son inconstitucionales de origen y por ende no pueden ser aplicados al menos a él, el efecto es que no lo vinculen a proceso, que sobresean la causa porque los delitos que le pretenden imputar violentan la libertad de expresión”, manifestó.

En diciembre de 2022, la exfuncionaria denunció a Jalife ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León por difamación y calumnias, tras las acusaciones que hizo el escritor contra ella de haberse robado el litio de México y asegurar que había entregado “el Estado Mexicano a los estadounidenses”.

Por este hecho, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), en apoyo a la FGE de Nuevo León, ejecutó una orden de aprehensión a Jalife, quien fue vinculado a proceso al día siguiente, aunque en libertad provisional.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó la mañana de este jueves que el analista político Alfredo Jalife-Rahme ya recuperó su libertad, esto luego de que fuera detenido como parte del seguimiento que se dio a la demanda que presentó Tatiana Clouthier Carrillo, extitular de la Secretaría de Economía (SE), en su contra por difamación, calumnias y “lo que resulte”.

“Ya lo más importante es que se liberó a [Alfredo] Jalife. Estuvimos pendientes hasta en la noche para que se procurara su libertad. Tiene que ver con un estado, tiene que ver con la Fiscalía estatal o Procuraduría de Nuevo León“, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador aseguró que el caso está relacionado “con un derecho constitucional, con el Artículo Sexto y Séptimo: la libertad de las ideas”. “Eso también nos atañe, si no de manera directa o no nos corresponde a nosotros resolverlo, sí tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas, que no haya censura”, destacó.

Desde Palacio Nacional, consideró que “pueden haber excesos, pero no debe de limitarse la libertad”. Para él, “podemos no estar de acuerdo con lo que se expresa, pero debemos de garantizar el derecho a manifestarnos libremente”.

El 16 de diciembre de 2022, la exsecretaria de Economía anunció la ratificación de su demanda en contra de Alfredo Jalife y quienes resultaran responsables por delitos de difamación y violencia política.

Por medio de sus redes sociales, Clouthier dio a conocer la ratificación de la denuncia y publicó un video en el que explicó que Jalife “se ha dedicado constantemente” a la violencia política contra ella, principalmente a través de un canal de YouTube, en el que cuenta con casi medio millón de suscriptores.

“Es importante poner un alto porque ninguna mujer tiene por qué ser agredida políticamente y por otro lado, difamada, ni mujer ni hombre. La difamación es comunicar una acusación hacia otra persona donde mancha su dignidad, honor y reputación, siempre sin fundamento”, sostuvo la exfuncionaria.