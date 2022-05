La mexicana Fernanda Contreras gana su debut en Roland Garros; pasa a segunda ronda

París, 24 de mayo (EFE).- La mexicana Fernanda Contreras, de 24 años y 155 del mundo, batió este martes a la húngara Panna Udvardy, 90 del mundo, y selló su pase a la segunda ronda de Roland Garros, donde se medirá a la rusa Daria Kasatkina, vigésima cabeza de serie.

Contreras, que debutó en Roland Garros después de haber superado tres fases clasificatorias, superó en dos sets (7-6 (8) y 6-3) y en 1 hora y 49 minutos. Exultante, la jugadora celebró el primer triunfo en un grande cantando el clásico mexicano “cielito lindo” y firmando autógrafos.

Debutante en un gran torneo de tenis, la de San Luis de Potosí realizó un notable en partido apoyada en su saque y en su efectivo resto ante los raquetazos de su rival.

Frente a unas decenas de espectadores, que animaron sobre todo a Contreras, la tenista, residente en Austin (EU), se convirtió en la sexta mexicana en disputar un grande.

Antes lo hicieron Yolanda Ramírez, Elena Subirats, Patricia Montaño, Angélica Gavaldón y Renata Zarazúa.

Precisamente Contreras igualó a Zarazúa, que hizo segunda ronda de Roland Garros en 2020.

La más destacada fue Ramírez, que quedó segunda en dos ocasiones en Roland Garros, en 1960 y 1961, además de ganarlo en dobles en 1958.

