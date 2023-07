El Gobierno de Biden demanda a Texas por colocar barrera flotante antiinmigrantes

Por Paul J. Weber y Valerie Gonzalez

Austin, Texas, EU, 24 de julio (AP) — El Departamento de Justicia interpuso el lunes una demanda contra el Gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, por una barrera flotante que el estado colocó en el río Grande — también conocido como Bravo — con el objetivo de impedir que los migrantes ingresen a Estados Unidos desde México.

La demanda solicita a la corte que obligue a Texas a retirar la fila de enormes boyas anaranjadas que se extiende unos 305 metros , la cual el gobierno federal asegura que plantea preocupaciones ambientales y humanitarias. La denuncia también asegura que Texas instaló la barrera cerca de la ciudad de Eagle Pass de forma ilícita y sin obtener los permisos necesarios

Las boyas son la más reciente escalada en las operaciones de seguridad fronteriza por parte de Texas, las cuales también incluyen cercado con alambre de púas, detención de migrantes por cargos de invasión de propiedad privada y el envío de solicitantes de asilo hacia ciudades de otros estados con gobiernos demócratas.

President Biden's Dept. of Justice threatened to sue Texas over the marine barriers we deployed on the Rio Grande.

Mr. President, Texas will see you in court.

Texas will fully utilize our sovereign authority to deal with the humanitarian crisis Biden created at our border. pic.twitter.com/hlnHahwDi8

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 24, 2023