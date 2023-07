México acusa a EU de violar Tratado de Aguas de 1944 con “muro flotante” en Río Bravo

Ciudad de México, 14 de julio (AP) — México acusó este viernes a Estados Unidos de violar varios tratados bilaterales suscritos hace décadas al permitir que el Gobierno de Texas instalara una especie de muro flotante en parte del Río Bravo, así como cercas de púas en un islote de su cauce.

En una nota de prensa posterior, la Cancillería agregó que México también se ha quejado de la colocación de una alambrada de púas y de movimiento de tierra en un islote del cauce del río en la zona que separa la ciudad mexicana de Piedras Negras de la estadounidense Eagle Pass.

Texas has installed the first 1000 feet of its absurd “floating wall.”

This looks easy to scale at such low water levels. But it’s underwater netting will ensnare fish, turtles & aquatic birds & intends to trap and drown migrants as a deadly “deterrent.”pic.twitter.com/Bu2CDEdTaJ

— Laiken Jordahl (@LaikenJordahl) July 14, 2023