Tlaxcala: 14 migrantes son reportados como desaparecidos; entre ellos hay 6 menores

Las y los migrantes desaparecidos son originarios de Honduras y Guatemala entre ellos hay seis menores de edad.

Ciudad de México/Puebla, 10 de julio (SinEmbargo/AmbasManos).- Autoridades de Tlaxcala emitieron fichas de búsqueda para 14 migrantes, entre ellos tres mujeres, tres infantes y dos adolescentes, luego de que fueran reportados como desaparecidos desde el pasado 5 de julio.

La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y no Localizadas de Tlaxcala (FEPDNL) dio a conocer los reportes de búsqueda de los 14 migrantes después de que desaparecieran al transitar por el municipio de Santa Cruz Tlaxcala con el fin de llegar hacia la frontera con Estados Unidos.

A pesar de que la desaparición ocurrió el día 5, fue hasta el 10 de julio cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tlaxcala emitió la ficha de búsqueda.

Los migrantes desaparecidos son originarios de Honduras y Guatemala, entre ellos hay seis menores de edad.

Los menores desaparecidos son los hondureños Brayan Armando de 13 años y su hermano Yorlin de ocho años.

Además de Ian Haciel de un año y tres meses; y Darwin Obed de 16 años. También se busca a los guatemaltecos Yahir Eduardo de 10 años y Bladimir de Jesús de 12 años.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

En las fichas de búsqueda, también aparecen la guatemalteca Llamilex Beralinda de 26 años; y las hondureñas Genésis Dayesi de 20 años; y Rosa Sosa de 40 años de edad.

Finalmente, los hondureños Juan Miguel de 57 años; Edwin Tomás ¡ de 23 años; Saúl Fernando de 23 años; y Kevin Omar de 18 años; así como el guatemalteco Yasser Vladimir de 30 años.

La Procuraduría General de Justicia realiza investigaciones en la zona de Santa Cruz, para tener indicios que ayuden a la localización de los migrantes.

— Con información de Cristóbal Lobato González