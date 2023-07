¿Qué hacer con la nueva ley antiinmigrante de Florida? ONGs publican recomendaciones

Por Jesús García

Los Ángeles, 5 de julio (LaOpinión).- El 1 de julio entró en vigor la Ley SB 1718 contra inmigrantes indocumentados en Florida, la cual contempla diversas restricciones que podrían afectar no solamente a estas personas, sino también a sus familias y empleadores.

La Ley fue promulgada por el Gobernador republicano Ron DeSantis en mayo pasado y ha desatado críticas entre empleadores y defensores de derechos civiles, así como varias dudas sobre su aplicación.

El Florida Policy Institute (FPI) destaca, por ejemplo, que la norma señala “violación de la Ley” por parte de un inmigrante, pero que ese término es vago.

“Hay muchas formas en que un floridano podría violar la Ley de inmigración principal de los Estados Unidos, la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), suponiendo que esa sea la ‘Ley’ a la que se refiere SB 1718”, dice FPI. “Pero debido a que SB 1718 menciona un enfoque sobre si alguien fue inspeccionado o no, no está claro cómo se aplicará esta Ley”.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) incluso señala que esta Ley no define a quién se considera un “inmigrante indocumentados”, ya que eso podría calificar también para personas protegidas por DACA o el Estatus de Protección Temporal (TPS).

ACLU elaboró una guía sobre preguntas y respuestas básicas que podrían servir a indocumentados.

Esta pregunta es difícil para aquellos con DACA o TPS, incluso con alguna visa tipo U o T. “Si tiene preguntas sobre si su estado califica como ‘indocumentado’ de conformidad con esta Ley, se recomienda que busque un abogado de inmigración”, indica ACLU.

Los expertos señalan que “No”. Los inmigrantes tienen derecho a permanecer en silencio. “Legalmente, no está obligado a responder preguntas sobre dónde nació, si es ciudadano estadounidense o cómo ingresó al país”, indica la sugerencia.

Es importante señalar que a pesar de no responder eso, el oficial podría ejercer su discreción de detener a una persona.

Al no responder sobre el estatus migratorio “significa que si lo arrestan, un abogado tendrá motivos para argumentar que el arresto fue ilegal”.

ACLU indica que la ley busca que un inmigrante se identifique ante oficiales de policía y ayudantes del alguacil, no agentes de inmigración o del FBI en Florida, además de que esto deberá ser bajo sospecha de un delito estatal o una infracción de tránsito.

