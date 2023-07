Leyes antimigrantes entran en vigor en Florida y Kansas; México repudia legislación

Ciudad de México, 1 de julio (AP) — México expresó este sábado preocupación por las leyes sobre migrantes de los estados de Florida y Kansas, y afirmó que las nuevas regulaciones podrían derivar en actos de discriminación y exacerbar ambientes hostiles contra los migrantes.

Tras la entrada en vigencia hoy de las nuevas leyes, el Gobierno mexicano manifestó, a través de la Cancillería, el rechazo a la normativa SB1718 impulsada por el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, y dijo en un comunicado que la ley afectará los derechos humanos de miles de personas y niños “exacerbando ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de la comunidad migrante”.

La nueva ley de Florida obliga a todas las empresas con 25 o más empleados a utilizar el programa E-Verify para documentar la elegibilidad de los nuevos empleados para trabajar o enfrentar la pérdida de la licencia comercial o multas de mil dólares diarios por empleado. Asimismo, se exige a los hospitales que aceptan Medicaid a preguntar a los pacientes si son ciudadanos estadounidenses o si cuentan con autorización legal para vivir en Estados Unidos y anula las licencias de conducir emitidas por otros estados a personas que entraron al país sin autorización legal.

DeSantis, quien está compitiendo junto al expresidente Donald Trump por la candidatura presidencial republicana, ha convertido el problema migratorio en uno de los temas centrales de su campaña.

La nueva ley ha generado preocupación en Florida donde las principales industrias —turismo, agricultura y construcción— dependen de la mano de obra inmigrante, y se teme que la economía sufra trastornos dado que los empleadores de antemano tienen dificultades para encontrar trabajadores.

SB 1718: Requires companies with 25+ employees to use E-Verify. Penalties for employing undocumented immigrants. Hospitals to document patient citizenship. #FLImmigration #EVerify

— Tony Gaeta (@_tonygaeta) June 29, 2023