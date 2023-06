¿Por qué Wendy, hija de un sector marginado y sufrido, ha seducido a los mexicanos?

La discriminación de la que ha sido víctima, lo difícil que fue ocultarse de su propia familia mientras buscaba expresar su propia identidad, son algunas de las tantas situaciones que Wendy Guevara ha narrado en el reality shows La casa de los famosos, y que ha dado mucho de qué hablar entre la audiencia que sigue el programa, lo que además de generar empatía hacia su vida, algunos consideran que abre la discusión hacia la invisibilización y estigmas que sufre la comunidad trans.

Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).- El hablar de sus vivencias ante millones de personas, entre las que se incluyen discriminación, violencia, agresiones sexuales, drogas y otras, ha hecho que los ojos de gran parte de la audiencia, al menos en México, estén puestos en Wendy Guevara, una mujer trans, como ella misma se asume, quien participa en el reality show La casa de los famosos. Pero más allá del singular carisma con el que se ha ganado al público, algunos activistas consideran que, sin proponérselo, Guevara está poniendo en la discusión la marginación y vulnerabilidad que por años ha sufrido esta población.

“A mí me parece que tan sólo el que Wendy Guevara se encuentre en estos momentos en un programa tan importante y visto por millones de personas en México, respaldado por una de las televisoras más importantes también de todo México y que tiene influencia a nivel internacional, me pare que nos da una muy buena visibilidad, es poner el tema en la mesa”, consideró la activista Ari Vera, Presidenta de la organización Almas Cautivas A.C., en entrevista para SinEmbargo.

“Sí creemos que lo que ella está haciendo de alguna manera visibiliza a la población trans y nos pone al menos en la situación de que al menos se está hablando el tema, está visibilizando que las personas trans existimos, y creo que es bien importante considerar que hay muchas realidades, va a haber personas trans que se identifiquen con lo que ella está exponiendo, con lo que ella platica y la vida que ella ha venido atravesando”, expresó por su parte Izack Alberto Zacarías Najar, Presidente de Impulso Trans, también en entrevista para SinEmbargo.

No obstante, la activista Rocío Suárez, directora general del centro de apoyo a las identidades trans, difirió un poco con ambas activistas, al considerar que el caso de Wendy es muy particular y lo que atrae a la audiencia mexicana es la particular personalidad de la influencer, lo que, desde su punto de vista, realmente no contribuye a visibilizar a esta población históricamente marginada. “Esto es un sentimiento dirigido en especial hacia una persona”, opinó en entrevista para SinEmbargo.

“Creo que la participación de Wendy va a ser eso, una participación como habrá otras en otros realitys que se dieron de personas que generaron controversias y que terminó el reality y nunca más se volvió a hablar de ellos”, agregó la activista.

En este sentido, incluso, calificó la actitud del público como “doble moral”, ya que por un lado apoyan a la también cantante, pero por otro continúan con actitudes discriminatorias hacia las personas trans. “Yo creo que hay esta parte de doble moral, creo que este es un caso de la doble moral que existe en nuestra sociedad, por un lado puede haber esta simpatía, identificarse con actitudes, con formas, que se aprecian pero esto finalmente es hacia una persona, lamentablemente no es hacia la comunidad”, dijo Suárez.

Wendy Guevara, quien nació el 12 de agosto de 1993, en León, Guanajuato, y se hizo viral a partir de un video en 2017, ha platicado dentro de dicho programa en diversas ocasiones lo difícil que fue crecer bajo tantos estigmas y discriminación, que a su vez la llevaron a vivir momentos de violencia, como la ocasión en que una empleada de limpieza le prohibió la entrada a los baños públicos sólo por su aspecto. “Me sentí humillada”, expresó la influencer ante el resto de sus compañeros.

“Nos sacaron de un baño público para mujeres. Entré a un baño subterráneo y nos sacaron del baño”, relató Guevara, a quien tampoco se le permitió ingresar al baño para hombres, lo que hizo que se sintiera mal. “Yo iba vestida de mujer, mi amiga también siempre anda bien femenina, muy bonita, nos dijo a las dos. Me dio pena con toda la gente que estaba ahí, me sentí poca cosa, humillada y luego me reí”, detalló.

El abuso sexual del que fue víctima, el alcoholismo del su padre, son algunas de las tantas situaciones que Guevara ha narrado en el reality shows, y que ha dado mucho de qué hablar entre la audiencia que sigue el programa, lo que además de generar empatía hacia su vida, algunos consideran que abre la discusión hacia el tema de las personas trans, y podría contribuir en favor de esta población.

“Creo que Wendy está colocando algo importante en la mesa, la resiliencia, que a pesar de toda la vivencia, violencia que ella estuvo viviendo y toda la falta de oportunidad es una mujer que ha salido adelante, una mujer que ha jugado sus cartas, que a pesar de todas las adversidades, ella está logrando posicionarse y está logrando vivir su sueño”, opinó el activista Izack Alberto.

“Me parece muy importante y muy valioso que las personas que no son trans conozcan las historias de personas trans a través de la propia experiencia de Wendy Guevara, independientemente de su configuración y de sus posiciones ideológica o de su manera o sus formas de ser como persona, a mí me parece que el sólo hecho que esté expuesta, que esté visibilizando a las personas trans en un medio tan importante, resulta positivo, al menos lo que provoca es este debate en las casas, al interior de las casas”, dijo Vera.

“Independientemente si estás a favor o en contra, tan sólo el que se genere estás pláticas en las familias, en la comida familiar, con los vecinos, me parece que comienza a crear una narrativa de reconocimiento de las diferencias de ser persona y eso está muy bien”, agregó la Presidenta de la organización Almas Cautivas A.C.

Sin embargo, los tres activistas consideraron que ni el espacio en el que se está desenvolviendo Guevara ni la propia Wendy tienen la obligación de ser portavoces de ningún movimiento, que si la situación se ha prestado a que se dé visibilidad a la comunidad trans es algo distinto a que la influencer tenga la obligación de educar a la sociedad mexicana, incluso en diversas ocasione ella ha expresado que no representa a nadie.

“Creo que es importante que no tendríamos que delegarle a Wendy una responsabilidad de ser vocera, de hablar de los derechos de poblaciones trans porque ese no es su papel, ella no se ha asumido como tal, entonces no le podemos cargar estas situaciones”, opinó la directora general del centro de apoyo a las identidades trans, quien añadió que “finalmente su participación no es una participación que busque educar, sensibilizar, contribuir a modificar actitudes hacia las poblaciones trans, y en ese sentido se va a dar su participación como tantas”.

“Creo que al final de cuentas Wendy no tiene ninguna obligación de venir a educar a la sociedad mexicana, que ella tiene su libre derecho de la personalidad y podrá expresarse como ella mejor lo considere y que ella se representa a ella misma, sí va a haber personas trans que se identifiquen con la vivencia de ella pero creo que tampoco representa a toda la población trans”, dijo por su parte el Presidente de Impulso Trans.

Respecto a la postura de Guevara, de asumirse como una chica trans, que en diversas ocasiones ha manifestado, opinaron que tiene todo el derecho y la libertad de asumirse cómo quiera. “Ella está en su derecho de asumirse como una persona trans, si no se quiere asumir ligada a un género, también es parte de sus derechos”, opinó Suárez.

“La posición que tiene Wendy en cómo se asuma es una posición respetable para nosotras, por ello muchas organizaciones, la nuestra, por ejemplo, (…) hemos venido adoptando el término trans, que lo asumimos como un concepto paraguas que puede agrupar a estas diferentes expresiones e identidades”, agregó.

“Ella tiene todo el derecho de posicionarse, autodeterminarse, de autopercibirse como ella quiera y al final el derecho de la autopercepción que todos tenemos garantizado, es el claro ejemplo de Wendy, el que Wendy se autoperciba como chica trans y no como mujer es una postura muy respetable”, dijo por su parte Ari Vera.

Y aunque para Zacarías Najar es evidente que este reality show no busca visibilizar positivamente a la comunidad trans, consideró que la participación de Guevara si podría contribuir al tema. “Lo que a mí sí me queda claro es que la televisora no tiene ninguna intención de visibilizar a las poblaciones trans de alguna forma positiva, porque le conviene, entre más show, entre más risa, entre más exponer a las personas trans bajo los estereotipos que se han venido manejando, más vende, eso me queda muy claro”, dijo.

“Sin embargo, Wendy lo está haciendo bastante bien porque está exponiendo las realidades que viven las poblaciones trans cuando hay falta de oportunidades, cuando hay desigualdad y cuando hay un un tema de discriminación y de violencia. “Yo creo que sí es bueno, yo pienso que ayuda a visibilizar que todavía en esta sociedad nos falta mucho camino por avanzar para poder comprender las diversidades, las identidades y que realmente las poblaciones trans no tenemos una acceso a la igualdad de oportunidades y la garantía de nuestros derechos humanos”, añadió.

“A mi me parece que tan sólo que las familias, en lo interno de las familias, al estar viendo el programa, emitan sus opiniones a favor o en contra de las personas trans, esto genera una opinión crítica sobre la situación de personas en estado de vulnerabilidad, como son las personas trans. Tan sólo que se escuche su historia y entiendan las personas, tanto conservadoras como progresistas, por qué la vida nos marca en estas historias a través de la exclusión y la discriminación es comenzar a penar en la dignidad, el cómo garantizar la dignidad de cualquier persona, no solamente trans, de cualquier persona”, comento Ari.

Por su puesto que Wendy hoy en día me parece que está generando fenómeno social en la discusión de los derechos de las personas trans, agregó la activista, quien también opinó que “hoy en día estamos presenciando un progreso social y que también tenemos que señalar que está evolucionando la sociedad tan sólo con la presencia de Wendy, estamos poniendo en el centro de la mesa las diferentes formas de vida que son tan válidas en cualquier parte del mundo, y que la diversidad nos fortalece”, dijo.

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra Personas LGBT, creado por la Fundación Arcoíris, detectó tan sólo en 2022, 14 distintos hechos de crímenes de odio contra mujeres trans. Además, Gloria Careaga, coordinadora general de la asociación civil, detalló que no son sólo el número de crímenes, sino que en reiteradas ocasiones han identificado que las mujeres trans son en la población LGBT+ quienes viven agresiones “mucho más crueles que viven otras poblaciones”, que van desde la tortura hasta la forma en que son exhibidos sus cuerpos.

Además, en la Encuesta-T, que llevó a cabo el Centro de apoyo a las identidades trans, se logró identificar que en el 77,6 por ciento de las personas entrevistadas, 200 en total, habían sido víctimas, al menos de un acto discriminatorio, mientras que el 72.1 por ciento habían sufrido algún acto de violencia, de los cuales el 87.4 por ciento no denunció y sólo 12.6 por ciento sí lo hizo.

El 72.1 por ciento de los encuestados también señalaron que el espacio en donde perciben mayor discriminación es en el empleo; seguido de la Seguridad Ciudadana con el 55.7 por ciento; en el ámbito de justicia, con los jueces y el Ministerio Público, con el 52.5 por ciento; y en los espacios de los servicos de salud con el 47.9 por ciento. Asimismo, el 58 por ciento opinó que la falta de empleos formales es una de las principales problemáticas a las que se enfrenta la comunidad trans.

– Con información de Tamara Mares Rivera

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.