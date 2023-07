Al menos 113 migrantes han muerto en 2023 por calor en frontera de México y EU: CBP

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) – Al menos 113 migrantes han muerto desde principios de año debido al calor en la frontera entre Estados Unidos y México, según el último balance de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, tres días después de la muerte de un niño migrante de nueve años tras sufrir una serie de complicaciones médicas por las altas temperaturas registradas en el estado de Arizona.

Sólo esta semana han muerto 13 migrantes y se han producido 226 intervenciones por deshidratación, de acuerdo con el balance de esta semana que ha presentado el jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Jason Owens, en su cuenta de Twitter.

“No pongan en peligro sus vidas en este peligroso viaje a Estados Unidos”, ha indicado la Patrulla Fronteriza, antes de recordar que las altas temperaturas provocan que “la peligrosa travesía para cruzar a Estados Unidos sea todavía más traicionera”.

USBP continues to see dehydration as the leading cause of the rescues & the deaths we encounter. Extreme temperatures are a serious concern, especially during summer months. Last week alone, our men & women made 226 heat-related rescues & unfortunately recovered 13 dead migrants. pic.twitter.com/hcMUemXvur

