Mujer hispana de 65 años se declara culpable de tráfico sexual de menores y migrantes

Por Jesús García

Estados Unidos, 3 de julio (LaOpinión).- Una mujer de 65 años se declaró culpable ante la Corte del Distrito Sur de Texas de tráfico sexual de al menos una menor de edad, una adolescente de 16 años a quien impuso una deuda por transportarla de México a los Estados Unidos.

Sin embargo, investigaciones de fiscales indican que Rita Martínez cometió ese mismo delito con otras menores y mujeres adultas.

En febrero de 2022, un gran jurado federal acusó a Martínez de usar la fuerza, el fraude y la coerción para obligar a 10 víctimas, tanto adultas como menores, a participar en trabajo sexual comercial en una cantina que poseía y operaba en Mission, Texas.

El lugar era conocido como Perez Lounge, Rita’s Lounge y Rita’s Sports Bar, ya que se le cambió de nombre en varias ocasiones.

La mujer de 65 años admitió que operó la cantina en Mission, Texas, de 2000 a 2019 y proporcionó alojamiento a una víctima menor de edad, quien en 2005 tenía 16 años.

Agrega que Martínez también admitió que aceptó dinero de estos clientes, previo a permitirles llevarse a la menor para tener sexo con ella.

La víctima menor abandonó la cantina de Rita en el otoño de 2006, indica el reporte.

Martínez enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua y una multa de hasta 250 mil dólares.

Además, como parte del acuerdo de culpabilidad de Martínez, accedió a pagar más de 840 mil 000 dólares en restitución a 14 víctimas. La sentencia está programada para el 7 de septiembre.

La Fiscal General Adjunta Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, celebró el resultado del caso.

El Fiscal federal Alamdar S. Hamdani, para el Distrito Sur de Texas, destacó que las acciones de la mujer de 65 años afectaron a inmigrantes.

