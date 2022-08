Hombres armados secuestran a Lepra, luchador y funcionario de Irapuato, Guanajuato

De acuerdo con el reporte que tiene el Secretario de Seguridad de Irapuato, la víctima estaba en un lugar público, donde arribó un vehículo y de donde descendieron tripulantes que subieron al funcionario a la unidad.

Irapuato, Gto, 24 de agosto (ZonaFranca).- El luchador irapuatense Lepra MX, quien también es funcionario municipal del área de Mercados, Salvador García, fue privado de su libertad en la colonia Los Álamos, el pasado sábado.

Trascendió que hombres armados arribaron al lugar, donde se desarrollaba un evento de lucha libre en la arena ‘ Xiricuicho’ ubicada avenida San Juan y se dirigieron con el coordinador de Inspectores de Mercados, a quien se llevaron por la fuerza.

SECUESTRAN A LUCHADOR🚨 Un comando armado secuestró en #Irapuato, #Guanajuato, al #luchador conocido como #LepraMX, quien afuera del #cuadrilátero, es coordinador de inspectores de la Dirección de Mercados de la Presidencia Municipal. pic.twitter.com/GxAiBYd0ln — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) August 23, 2022

“Tuvimos conocimiento de este hecho, no es un tema de desaparición forzada, la desaparición forzada tiene que ver con la autoridad, no sabemos si ese término lo va a determinar el Ministerio Público, que es quien determina el hecho delictivo, pero tenemos conocimiento que no ha aparecido esta persona en su domicilio”, así lo confirmó el Secretario de Seguridad, Ricardo Benavides Hernández.

De acuerdo con el reporte que tiene el Secretario de Seguridad de Irapuato, la víctima estaba en un lugar público, donde arribó un vehículo y de él descendieron tripulantes que subieron al funcionario a la unidad.

“Hasta este momento la investigación la tiene el Ministerio Público, nosotros estamos atentos, le he pedido al área de Proximidad Social que se acerque a la familia para poder ver en qué podemos ayudarlos”, agregó.

Benavides Hernández señaló que esperan tener un acercamiento con los familiares este mismo lunes para poder continuar con las investigaciones.

En los últimos tres años, han sido asesinados dos deportistas de lucha libre; el primer caso sucedió en febrero del 2020, cuando el promotor de Lucha Libre “Generación XXI”, Martín Landeros, fue privado de la vida dentro de una cafetería.

En mayo de este mismo año, sujetos dispararon contra Juventud Rebelde también conocido como ‘Jerry García’.

