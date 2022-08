Ucrania celebra su Día de la Independencia a 6 meses del inicio de la invasión rusa

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS).- Ucrania celebra este miércoles 24 de agosto su Día de la Independencia, en la misma jornada en la que se cumplen seis meses desde que el Presidente ruso, Vladímir Putin, anunció la invasión del país para “desnazificarlo”.

El Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se ha dirigido a sus compatriotas para animarles a seguir adelante frente a su “más terrible amenaza”. Sin embargo, ha destacado que las dificultades no sólo han logrado “mayor unidad nacional”, sino también reunir “al mundo en torno a valores verdaderos”.

“Nuestra bandera nacional se ha convertido en un símbolo mundial de valentía. Un símbolo de quienes valoran una vida libre. Donde hay azul y amarillo, no hay ni habrá tiranía. Donde hay azul y amarillo, no hay ni habrá salvajes”, ha declamado.

Zelenski ha agradecido a quienes han optado por ayuda a Ucrania y ha anunciado que con motivo del Día Nacional condecorará a aquellos de sus compatriotas que han contribuido, en diferentes áreas, a la defensa del país, que cumple este miércoles 31 años desde que se desvinculó de la Unión Soviética.

The history of Ukraine's independence is quite dramatic and inspiring. Ukrainian nation was fighting for centuries and continues to do so since Feb 24. Devotion, bravery, freedom. Our land – our independence. Brief historic update by @United24media: https://t.co/l66r5QYI6B. pic.twitter.com/W68zn4wvtB

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2022