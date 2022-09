VIDEO: Pujols conecta histórico jonrón 700 contra Dodgers; recibe prolongada ovación

Por Beth Harris

LOS ÁNGELES, 24 de septiembre (AP).— Albert Pujols conectó el viernes su jonrón 700 en las Grandes Ligas con su segundo vuelacercas en el juego entre los Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles, y se convirtió apenas en el cuarto toletero de la historia con esa cifra.

El dominicano, de 42 años, llegó a 699 vuelacercas en la tercera entrada, una antes de alcanzar la cifra mágica en el Dodger Stadium, en un encuentro en el que los Cardenales arrollaron 11-0 al campeón de la División Oeste de la Liga Nacional.

Con el cuadrangular, en los últimos días de una campaña que el astro ha dicho será su última en las mayores, Pujols se unió a Barry Bonds (762), Hank Aaron (755) y Babe Ruth (714) en uno de los clubes más exclusivos del béisbol.

Un hombre vestido con una camisa azul de los Dodgers con el dorsal 16 de Hideo Nomo a la espalda atrapó la bola del jonrón 700. César Soriano, un angelino de 37 años había capturado la anterior.

Pujols ha lucido asombroso con el madero en fechas recientes: este fue su 14to bambinazo desde principios de agosto con San Luis, líder de la División Central de la Liga Nacional, y acumula 21 en la temporada.

El histórico garrotazo del quisqueyano produjo tres carreras frente al relevista Phil Bickford. La pelota aterrizó en las primeras filas de la grada del jardín izquierdo, el mismo lugar donde cayó su cuadrangular de dos carreras en el inning previo ante el zurdo Andrew Heaney.

For generations to come, we will tell our kids and grandkids what it was like to watch Albert Pujols play. pic.twitter.com/W1DZDAb5Db

— St. Louis Cardinals (@Cardinals) September 24, 2022