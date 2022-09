El mexicano Julio Urías conduce a los Dodgers a su triunfo 100 de la temporada

Por Ricardo López Juárez

Los Ángeles, 18 de septiembre (La Opinión).– Julio Urías lo volvió a hacer la noche del sábado en San Francisco. El pitcher zurdo de los Dodgers tuvo otra salida típica de los pasados dos años: controlada, dominante y con mínimo daño en su contra, para alcanzar ya su triunfo 17 de la temporada regular.

El sinaloense solidificó sus credenciales para aspirar al trofeo Cy Young de la Liga Nacional al permitir solo una carrera limpia en 6 innings contra los Giants, al ganar los Dodgers 7-2 y así llegar a las 100 victorias. El equipo de Los Ángeles, que esta semana celebró el campeonato de su división, nunca había logrado el centenar de ganados en los primeros 144 juegos de una temporada.

Urías (17-7) admitió 5 hits, ponchó a 8 bateadores y dio solo una base por bolas. Ahora su promedio de carreras limpias es de 2.27, el mejor de toda la Liga Nacional.

“Estamos en el camino donde queremos estar todos. Son 100 victorias, se dicen fáciles, pero no lo son”, dijo Urías tras el partido.

