“Fiona” arrastra casas al mar y arranca tejados en Canadá; miles sufren apagones

Los vientos huracanados, las fuertes lluvias y la marea alta dejó casas con techos rotos y sin electricidad por el huracán a su paso por dos provincias canadienses.

Por Rob Gillies

Halifax, Canadá, 24 de septiembre (AP) — “Fiona” arrastró varias casas al mar, arrancó los tejados de otras y dejó sin electricidad a la mayoría de dos provincias canadienses este sábado, tras tocar tierra como un poderoso ciclón post-tropical.

No hubo confirmación inmediata de muertos y heridos. El meteoro pasó de huracán a tormenta postropical el viernes en la noche, pero los meteorólogos alertaron que acarreaba vientos huracanados, lluvias intensas y marejadas fuertes.

Las marejadas golpearon la ciudad de Channel-Port Aux Basques, en la costa sur de Terranova, donde construcciones enteras fueron arrastradas al mar. El Alcalde Brian Button dijo este sábado a través de las redes sociales que la gente estaba siendo evacuada a terrenos más altos y que los vientos derribaron las líneas eléctricas.

Button dijo que cualquier persona a la que se le haya dicho que abandone su casa tiene que hacerlo.

“Estoy viendo casas en el océano. Veo escombros flotando por todas partes. Es una destrucción total y absoluta. Hay un apartamento que ha desaparecido, que es literalmente sólo escombros”, declaró René J. Roy, residente de Channel-Port Aux Basques y director editorial de Wreckhouse Press, en una entrevista telefónica.

Roy calculó que entre ocho y 12 casas y otros inmuebles fueron arrastrados al mar. “Es muy aterrador. Estoy viendo erosión costera. Veo una casa colgando en el aire”, agregó Roy.

Jolene Garland, portavoz de la Real Policía Montada de Canadá para Terranova y Labrador, dijo que una mujer estaba a salvo después de ser “arrojada al agua cuando su casa se derrumbó” en la zona de Channel-Port Aux Basques. Ella dijo que las autoridades recibieron un informe de que otra persona fue arrastrada al mar, pero las condiciones eran demasiado peligrosas para confirmar o responder de inmediato.

Garland describió condiciones climáticas extremas a lo largo de la costa suroeste de Terranova que incluían “vientos fuertes, olas altas, inundaciones e incendios causados por cortos eléctricos”. Múltiples estructuras han sido destruidas por las marejadas, aseguró.

Más de 415 mil clientes de la empresa eléctrica Nova Scotia Power —alrededor del 45 por ciento del total provincial de casi un millón— sufrieron apagones hoy por la mañana. Adicionalmente, otros 82 mil usuarios en la provincia de la Isla del Príncipe Eduardo también estaban sin electricidad. A su vez, NB Power en New Brunswick informó que 44 mil 329 de sus clientes estaban sin electricidad.

“Fiona”, que avanzó a gran velocidad, tocó tierra en Nueva Escocia antes del amanecer del sábado, con una potencia menor a la del huracán de categoría 4 que tuvo la víspera al pasar cerca de Bermudas, donde las autoridades no reportaron daños graves.

El Centro de Huracanes de Canadá tuiteó el sábado que “Fiona” tiene la presión más baja jamás registrada para una tormenta que haya tocado tierra en Canadá. Los meteorólogos habían advertido que podría ser una de las tormentas más poderosas que azotara el país.

Hurricane Fiona hit hard in my University town (not my house or car thank god) pic.twitter.com/2rQPFEvRIA — Capie (@CptCapie) September 24, 2022

Por otra parte, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que se esperaba que la recién formada tormenta tropical Ian en el Caribe siguiera fortaleciéndose y que golpee Cuba el martes temprano con fuerza de huracán y que luego se dirija al sur de Florida el miércoles temprano.

El ojo de Ian estaba a unos 435 kilómetros (270 millas) al sureste de Kingston, Jamaica. Tenía vientos máximos sostenidos de 75 km/h (45 mph) y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 24 km/h (15 mph). Se emitió una alerta de huracán para las Islas Caimán.

Post-Tropical Cyclone #Fiona Advisory 42: Hurricane and Tropical Storm Warnings Discontinued in Atlantic Canada. This is the Last Nhc Advisory. https://t.co/tW4KeFW0gB — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 24, 2022