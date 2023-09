Pinochet convirtió a Chile en país de versiones, no de verdades: Juan Pablo Meneses

Juan Pablo Meneses habló con SinEmbargo sobre una novela que construye a partir de los recuerdos que tiene de un bombardeo a un hospital ocurrido el mismo día del golpe al Gobierno de Salvador Allende. Un acontecimiento que tuvo que narrar desde la ficción ante la imposibilidad de plasmarlo desde la crónica.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– Una bomba cae en un hospital en Chile el 11 de septiembre de 1973, el mismo día que otras tantas sacuden el Palacio de la Moneda en donde resiste el Presidente Salvador Allende, quien no saldrá con vida de ese lugar, víctima del golpe de estado que encabezará Augusto Pinochet.

Mientras la imagen del palacio presidencial en llamas dará la vuelta al mundo, no sucederá así con el otro bombardeo el cual pasará desapercibido durante décadas de las versiones oficiales, pero no de los recuerdos de un niño, convertido en cronista, que a sus 4 años tuvo que lidiar con los estragos de este suceso.

“Imagínate que cae una bomba en un hospital, en una zona céntrica de Ciudad de México, habitada por personas y que esa historia desaparezca, que esa historia no la conozca nadie, que pasen 50 años y todavía nadie la tenga en su memoria de que cayó una bomba en un hospital. Esa es la historia que tiene que ver un poco con la novela, porque eso es lo que pasó y eso es lo que me pasó en parte a mí: yo fui testigo presencial a los 4 años de este bombardeo a este hospital, yo jugué mi infancia y parte de juventud frente un hospital en ruinas y de repente pasan los años, cuando decido escribir esta novela”, compartió en entrevista el periodista y escritor chileno Juan Pablo Meneses que publica Una historia perdida (Tusquets).

Meneses compartió cómo primero no iba a ser una novela sino una crónica hasta que se percató de este suceso no estaba en ninguna parte: “no está la noticia del bombardeo de ese hospital, que le preguntó al periodista, gente de la ciudad, no sabían que se había bombardeado, ahí se me hizo imposible contar ese hecho desde la realidad, desde la crónica”.

“Entonces con verdad ya no llegamos, con no ficción no llegamos, así nace la idea de hacer una novela, porque hay espacios donde solamente vamos a encontrar la verdad con literatura”, ahondó.

Juan Pablo Meneses consideró que a 50 años de estos sucesos aún está fresca la cicatriz del Golpe de Estado a la par que pululan más versiones que verdades sobre las atrocidades perpetradas en la dictadura militar. “No importa que sea lo que ocurrió realmente, todo se interpreta para distintos lados, todo se interpreta de qué lado del bombardeo estabas, y en ese sentido siento que Pinochet convirtió a Chile en un país de versiones, no de verdad, porque resulta que ahora tú no puedes comprobar 100 por ciento con estudios, con informes que se violaron los derechos humanos, que se cometieron ciertas atrocidades, va a aparecer una versión de quienes lo justifican”.

En lo que respecta con esta historia considera que haber sido testigo le ha hecho reflexionar muchas veces hasta qué punto ese hecho lo eligió a él para que lo contara. “Ahora en Chile los periodista tenemos un tema, a los medios nos encantan los números redondos, ahora para los 50 años hubo mucho reportaje sobre el golpe pero por primera vez se mencionaba el ataque al hospital, porque el libro salió en Chile hace un año, entonces ya era una realidad, pero para los años 40, los años 30, ni siquiera se mencionaba”.

“De alguna manera hemos vivido engañados porque creemos que en la no ficción todo es verdad y ficción es mentira, y la ficción no es mentira, sólo que nos presenta una verdad de distinta manera, una verdad que no tienen que ver tanto con los hechos sino que tiene que ver de repente con cosas que nos tocan a nosotros y que nosotros terminamos de construir esa verdad”, consideró.

Meneses aclaró que pese a partir de un momento que él recuerda de su infancia se trata de una novela “porque hay lugares donde la verda no llega, y vengo de un país, vengo de Chile, donde no hay verdad, hay versiones, de cualquier hecho hay versiones, y de este mismo bombardeo había cuatro versiones, tres de ellas publicadas en distintos libros y esta cuarta, de que se había bombardeado ese hospital porque era un piloto desertor”.

“Siguen habiendo versiones, ahora, hace dos semanas, salió un documental que lo transmitió la televisión pública, donde se aborda el tema de este bombardeo, por primera vez, y se da otra versión, que el que habría atacado el hospital es un piloto que lo hizo por error, pero que casualmente murió cuatro meses después en un accidente aéreo chocando dos aviones”, puntualizó.

No obstante cuestionó que esta nueva versión surgida a partir de la publicación de su libro se dé a partir de narraciones de pilotos que vienen de la propia Fuerza Aérea. “Sale otra versión para ir a atacar mi versión, entonces dicen ‘no, no era un desertor, era uno igual pero que se murió después’, pero que viene del mismo seno de la Fuerza Aérea, entonces, digamos, no existe la verdad, existe una carrera entre distintas versiones, y en ese sentido me parece que es importante el papel de la literatura porque el papel de la literatura no anda persiguiendo distintas versiones, trata de armar una verdad”.

El libro, refiere, funciona en dos ejes, uno es la historia de este bombardeo, las consecuencias que tuvo, cómo se contaron distintas versiones y por el otro lado es la historia de este niño que el bombardeado y que descubre las consecuencias físicas y mentales que tuvo este hecho político en su vida al grado de obligarlo a vivir fuera del país, siempre tratando de escapar de Chile pero al mismo tiempo volviendo.

“Los hechos políticos tiene consecuencias individuales en las personas, física y mentalmente, pero en general nunca nos fijamos en la consecuencias que puede tener en una persona, y en ese sentido la novela marca también, claramente, las consecuencias que puede tener una persona haber presenciado o haber vivido un hecho político de esa características porque finalmente es un hecho político, no es una accidente aéreo, no es un ejercicio logístico, es un hecho político”.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.