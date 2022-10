Comunidades afromexicanas viven desigualdades en educación, trabajo, acceso a agua...

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).– Las comunidades en donde existe una mayor población afromexicana son las que presentan las mayores desigualdades. Los rubros del rezago van desde el acceso a las tecnologías de la información y la educación hasta las oportunidades laborales y la seguridad alimentaria, entre otras necesidades, advirtieron activistas.

Durante el Encuentro Nacional de Mujeres Afromexicanas, integrantes de la Colectiva de Mujeres Afromexicanas en Movimiento (Muafro) y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) denunciaron que las comunidades con más de 40 por ciento de población afromexicana o afrodescendiente tienen mayor inseguridad alimentaria, menor escolaridad y menos acceso a agua entubada y oportunidades laborales.

“ Así opera el racismo estructural : no les des mucho, no les des nada, manténlos así con cualquier cosa, y no se trata de eso”, enfatizó Beatriz Amaro Clemente, coordinadora en Oaxaca de Muafro. “Es así como opera el racismo, negándole las condiciones de desarrollo y negándoles una visión situada en territorio”.

De la población total mexicana, el 2.04 por ciento se considera como afromexicana, negra o afrodescendiente: es decir, dos millones 576 mil 213 personas. El 50.4 por ciento son mujeres y el 49.6 por ciento restante son hombres, y tienen una presencia proporcionalmente mayor en los estados de Guerrero (8.6 por ciento), Oaxaca (4.7 por ciento), Baja California Sur (3.3 por ciento), Yucatán (3.0 por ciento), Quintana Roo (2.8 por ciento), Veracruz (2.7 por ciento) y Campeche (2.1 por ciento).

Según un estudio realizado por Muafro donde se analizó la información del Censo 2020 del Inegi de manera desagregada, los municipios con entre 40 y 70 por ciento de población afro tenían un porcentaje de analfabetismo del 13.7 por ciento, mientras que la cifra subía a 18.2 por ciento para los municipios con más de 70 por ciento de población afro. Esto se compara con la media nacional que es del 4.7 por ciento, situando a los municipios con mayor porcentaje de población afro entre nueve y 13.5 puntos porcentuales por encima de la media nacional de analfabetismo.

En tanto, el grado promedio de escolaridad nacional es de 9.7 años, mientras que en los municipios con entre 40 y 70 por ciento de población afro la escolaridad baja a 7.7, y en aquellas localidades con más de 70 por ciento de población afromexicana vuelve a disminuir a 6.8 años; es decir, en comunidades con mayor porcentaje de población afromexicana, el promedio de escolaridad es apenas un poco más que la primaria.

Al respecto de quienes no tienen escolaridad, el promedio nacional es del 4.9 por ciento de la población, pero la cifra incrementa para las comunidades con población afrodescendiente: si existe entre 40 y 70 por ciento de población afro, las personas sin escolaridad son 12.3 por ciento; y para municipios con más de 70 por ciento de población afro, la cifra es de 15.4 por ciento.

Además de esto, aunque los municipios con 40 por ciento o más población afro tiene un mayor acceso a la educación básica que la media nacional, el acceso comienza a disminuir para la educación media superior y la educación superior.

De esta manera, el porcentaje de estudiantes de 15 años y más en bachilleratos y preparatorias es del 24.0 por ciento a nivel nacional, pero del 20.4 por ciento en poblaciones con entre 40 y 70 por ciento afrodescendientes, y 18.6 por ciento para población con más de 70 por ciento afrodescendientes; y de 21.6 por ciento nacional para nivel superior, mientras que los municipios con mayor población afro tienen sólo 9.9 por ciento de estudiantes en las universidades (para localidades con entre 40 y 70 por ciento población afromexicana) y del 6.3 por ciento cuando el porcentaje de afrodescendientes es mayor al 70 por ciento.

Durante la pandemia de COVID-19, cuando los trabajos y servicios de toda índole se trasladaron principalmente a vías remotas y a través de Internet, la brecha de acceso al mundo digital fue aún más evidente con comunidades afromexicanas, notó Muafro. De acuerdo con cifras del Inegi, aunque el 52.1 por ciento de la población a nivel nacional tiene acceso a Internet, en municipios con 40 a 70 por ciento de población afro el dato disminuye al 19.7 por ciento; y es de 11.8 por ciento en municipios con más de 70 por ciento de población afro.

Sumado a estas disparidades en acceso a la educación, Aleida Alarcón, integrante de Muafro, señaló que la educación que imparten las escuelas no contemplan la historia de la población afromexicana. “Los niños afrodescendientes necesitan saber también que ellos aparecen en la historia a través de sus ancestros, de sus personajes históricos, humanos y heroicos, como por ejemplo con [el expresidente] Vicente Guerrero Saldaña”, indicó. “Somos parte de la historia, somos parte de este desarrollo humano que tenemos de la entidad federativa [de Guerrero] y queremos que nos vean, que estamos existiendo desde hace más de 300 500 años.”

ADVIERTEN SESGO EN CENSO DEL INEGI

En el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2020 se cuestionó a las personas si se consideraban afromexicanas, negras o afrodescendientes, lo cual permitió a colectivas tener cifras oficiales –aunque denunciaron que existe un sesgo en la información– acerca de cómo viven las comunidades afromexicanas en el país.

Beatriz Amaro Clemente, originaria de San Juan Bautista Lo de Soto, Oaxaca, indicó en un primer momento que el censo no permite ver la realidad total de la población afromexicana en el país, pues hubo estados donde no se realizó la pregunta de autorreconocimiento afro porque las personas se sentían ofendidas, lo cual es una muestra más del racismo en México.

“Cuando llegaron a hacerme la encuesta, yo estaba en mi comunidad y me hicieron la pregunta, pero por ejemplo mis tías viven en el Estado de México y cuando hicieron la encuesta [no les preguntaron y mi tía] de repente les dijo ‘Oye, pero no me preguntaste si soy negra’, [a lo que le contestaron] ‘Ay, señora, es que aquí no se pregunta porque la gente se molesta'”, compartió. “Entonces junto con la organización Race and Equality hicimos un estudio donde aplicamos encuestas en diversos estados como Estado de México, Chiapas, Oaxaca, en varios estados, y nos dimos cuenta que efectivamente, no se había aplicado la pregunta”.