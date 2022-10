Comisión de Venecia ve riesgos en imparcialidad dentro de Reforma Electoral de AMLO

El documento ha sido por remitido el Consejero presidente a las autoridades, como un insumo adicional para la discusión pública sobre una posible reforma electoral.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- La Comisión de Venecia, integrada por especialistas independientes de 61 países, advirtió que la iniciativa de reforma electoral promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales y podría debilitar la confianza de los ciudadanos en las elecciones.

“Si el sistema actual y la administración tienen independencia asegurada, gozan de la confianza de la mayoría de los actores electorales y han demostrado ser capaces de garantizar varios ciclos electorales exitosos consecutivos, es imperativo que las nuevas autoridades de gestión electoral y las jurisdicciones especializadas proporcionen al menos la misma garantías de independencia y debe ser capaz de ofrecer al menos la misma calidad de proceso electoral como sus predecesores”, indica.

Por medio de un tuit, Lorenzo Córdoba, Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), compartió la opinión emitida por la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, también llamada “Comisión de Venecia”.

“Comparto la opinión emitida por la Comisión de Venecia @VeniceComm sobre varias propuestas de reforma electoral que se discuten en México, y que fue aprobada a partir de una consulta que hice en mi calidad de Consejero Presidente del @INEMexico”, publicó.

De acuerdo con un comunicado emitido por el INE, dicha opinión “fue solicitada por el Consejero Presidente del INE con base en el Estatuto de la Comisión de Venecia, que faculta a los órganos de los países miembros (como es el caso de México) a realizar este tipo de consultas”. La autoridad electoral mexicana expone que ya ha recurrido a la opinión de esa Comisión en el pasado.

Según el documento publicado por la Comisión de Venecia, una de las mayores preocupaciones gira en torno a la idea de que el pueblo elija a las autoridades electorales, ya que éstas podrían estar supeditadas al partido político que se encuentre en el poder, además de dejar en desventaja a los grupos políticos más pequeños al elegir diputados y senadores por listas nacionales.

Lo anterior amenaza que sean los partidos políticos y no los ciudadanos quienes ejerzan las decisiones, incidiendo en el el calendario electoral, así como en la credibilidad de las elecciones.

De acuerdo con el organismo, un sistema electoral sí puede mejorarse, siempre y cuando garantice independencia y calidad en los procesos, sin embargo, en México observan lo que sería un cambio radical, que podría afectar de forma significativa las elecciones presidenciales de 2024.

“Cambiar un sistema que funciona bien en general y goza de la confianza de diferentes actores y de años de evolución democrática conlleva un riesgo inherente de socavar dicha confianza”, expone.

El informe también indica que las propuestas de la minuta van en contra del Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral, al que México está suscrito en tratados internacionales critica el mecanismo de elección de consejeros, ya que las autoridades electorales vendrían de propuestas del partido que se encuentre en el Gobierno en ese momento.

La mayor controversia gira en torno a la sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) al reducir de 11 a siete los espacios destinados a los consejeros, ya que eliminaría los organismos públicos locales electorales. El procedimiento propuesto es “inusual y crea riesgos para su condición de organismo imparcial”.

“Se requiere un alto nivel de experiencia de todos los miembros del organismo central de gestión electoral (como el INEC). Por lo tanto, su composición no debe ser en función de las preferencias políticas, sino en criterios profesionales” indica. “Una elección puramente política podría asegurar la representación equilibrada de partidos políticos en el INEC, pero iría en contra del requisito de imparcialidad. Por lo tanto, iría en contra de estándares internacionales”.

A su vez, advierte que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corre los mismos riesgos, aunque en mayor medida, dado que las magistraturas requieren experiencia jurisdiccional electoral especializada.

La Comisión de Venecia “es de la opinión que el sistema propuesta de selección de los miembros del INEC y de los jueces del Tribunal Electoral no brinda suficientes garantías de su independencia e imparcialidad; en particular, la elección por voto popular no es consistente con los estándares y mejores prácticas electorales existentes”.

El organismo expone que el sistema electoral mixto que se maneja en el país, con diputados federales electos por mayoría y de manera plurinominal, es equilibrado.

“El nuevo sistema electoral propuesto podría dar lugar a una representación excesiva de los partidos grandes y una representación insuficiente o incluso nula de los partidos más pequeños”, alerta.

El documento también recuerda que “las reformas constitucionales propuestas (y el informe explicativo) aún están siendo debatidos entre diferentes fuerzas políticas y la sociedad civil, lo que deja una oportunidad para discutir tanto la iniciativa propuesta como propuestas e ideas alternativas”.

Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, expresó en Twitter su malestar ante las opiniones emitidas por la Comisión de Venecia. “Se nota que no conocen México”, dijo.

“La ‘Comisión de Venecia’: una española, un montenegrino, un maltés y un estoniano opinan que la propuesta electoral de AMLO es ‘onerosa’ (!) y no ofrece ‘garantías’ (?). Se nota que no conocen México. No mencionan lo que ahora se despilfarra. En ningún país de Europa se aceptaría”, publicó en redes sociales.

La opinión del organismo europeo fue solicitada el pasado 28 de junio. En respuesta, la Comisión de Venecia atendió la consulta hecha por el INE y designó un grupo de trabajo integrado por cuatro especialistas: Paloma Biglino Campos, Srdjan Darmanovic, Michael Frendo y Oliver Kask. Tres integrantes de ese grupo visitaron México entre el 21 y el 23 de septiembre del año en curso para entrevistarse con diversos actores políticos (incluyendo dirigentes del partido en el Gobierno y opositores) e institucionales, así como especialistas en la materia electoral, con el propósito de fundamentar el proyecto base de la opinión.

La opinión fue aprobada por la Comisión de Venecia durante su sesión plenaria del pasado viernes 21 de octubre (en la que intervinieron tanto el Consejero Presidente como funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno mexicano) y la ha hecho pública este lunes, junto con otros documentos, en el sitio del Consejo de Europa.