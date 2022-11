AMLO critica al Poder Judicial por “sabadazos”, nacimientos y prisión preventiva

López Obrador mencionó que es un problema estructural y que una reforma “hace falta”. También criticó dos de los proyectos que están en discusión en la SCJN.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nueva cuenta en contra del Poder Judicial, por la presunta corrupción que existe y reiteró su deseo de una reforma que disminuya la impunidad.

El Presidente señaló que en el Poder Judicial “sigue habiendo notoriamente más impunidad […] para liberar a personas que cometen delitos y que al final resultan inocentes y los liberan, porque se integró mal, la averiguación o por cualquier excusa, cualquier pretexto, porque resulta que se vuelven muy muy muy legalistas”.

López Obrador mencionó que es un problema estructural y que una reforma “hace falta”, aunque admitió que tampoco quiere socavar la credibilidad del Poder Judicial.

Además indicó que seguirá insistiendo con el poder de la opinión público, a pesar que el Poder Ejecutivo y Legislativo no pueden intervenir.

“Vamos a seguir tratando el tema, la fuerza de la opinión pública es un poder, todo lo que hacemos. Antes hacían lo que querían porque la gente ni se enteraba, no se sabía quiénes eran los jueces, quiénes eran los magistrados, quiénes eran los ministros. Todo era casi en la clandestinidad”, reclamó.

También arremetió contra el proyecto a discutir por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de quitar los instalación de nacimientos religiosos en edificios gubernamentales -proyecto criticado por personajes del PAN por considerarlo un acto violatorio de la libertad religiosa- y con el nuevo proyecto que propone anteponer el principio de pro persona y de presunción de inocencia ante la medida de prisión preventiva oficiosa.

“Por ejemplo, para qué se meten con las tradiciones, con las costumbres del pueblo, por qué no se meten en esto que estamos tratando. Está como lo otro, discutiendo para que no haya prisión preventiva a los defraudadores fiscales. ¿Cómo van a estar protegiendo factureros y a quienes se hicieron inmensamente ricos y van a seguir? ¿Vamos a seguir con lo mismo? Lo que surgió hace 15 años, el uso de facturas falsas, que era un descaro tremendo. Y ahora que es un delito grave lo quieren quitar”, criticó.

“Tenemos todavía muchos problemas en el comportamiento de los jueces del Poder Judicial y vamos a seguir haciendo la denuncia porque siguen los ‘sabadazos’ y yo espero que se actúe, que el Poder Judicial tome esto como algo prioritario”, agregó.

El pasado martes 22 de noviembre, López Obrador acusó al Poder Judicial de estar llenos de influyentismo político y burocratismo por obstruir la justicia, y no dictar las condenas en tiempo y forma.

Además López Obrador hizo un llamado al Poder Judicial para que no caiga en la indolencia y en el burocratismo, en los casos relacionados con personas que permanecen en la cárcel sin sentencia o que se ha comprobado que fueron torturadas para inculparse de delitos que no cometieron.

“Desde luego hay influyentismo político, hay burocratismo, hay prácticas dilatorias en los procesos judiciales, hay corrupción en los juzgados, hay de todo”, afirmó.

“Que no estén en la cárcel inocentes, y los que fueron torturados obtengan su libertad y que no valgan las amenazas de nadie. Es tortuoso porque hay jueces que no quieren dictar condenas para seguir empapelando y demorando los casos y no se pueda liberara personas”, mencionó el pasado martes.