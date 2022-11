Boric pide no normalizar feminicidios en México y critica abusos de DDHH en Nicaragua

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió este jueves al Gobierno de México no mirar a otro lado sin atender antes la violencia contra las mujeres en el país, donde se registra una cifra “brutal” de feminicidios todos los días.

En sesión solemne en el Senado de la República, el mandatario chileno llamó al Gobierno mexicano a atender las violaciones a derechos humanos y que no se naturalice la violencia contra las mujeres.

“Veo en sus pupitres -escaños- no un tema político sino transversal con la frase ‘Nos faltan ellas’ y me imagino que tiene que ver con los feminicidios: 11 mujeres asesinadas todos los días acá en México, brutal. No naturalicemos este tipo de violencia, tenemos que combatirla en conjunto”, expresó.