Vuelven a atacar Fiscalía… Ahora fue a un vehículo oficial de la FGE en Tijuana

Personal de la Policía Municipal, Fuerza Estatal, Sedena, GN, Cruz Roja y Bomberos arribaron a la zona donde se encontraba el vehículo oficial con daños en la carrocería por al menos siete disparos.

Tijuana, 24 de noviembre (Zeta).- Sujetos desconocidos dispararon al mediodía de este viernes contra un vehículo de la Fiscalía General del Estado (FGE) que se encontraba estacionado frente a las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público en la colonia Mariano Matamoros, en Tijuana.

De acuerdo a información obtenida por Zeta refiere que alrededor de las 12:24 horas reportaron detonaciones por arma de fuego en la Ruta Mariano Matamoros, a un costado de la Unidad Deportiva.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, Fuerza Estatal, Sedena, Guardia Nacional, Cruz Roja y Bomberos, quienes visualizaron un vehículo oficial con daños en la carrocería por al menos siete disparos.

Testigos mencionaron que los responsables, cuatro masculinos, a bordo de una camioneta pick up Dodge Ram de color rojo, dispararon contra las instalaciones, logrando causar daños a una unidad de la dependencia.

Posteriormente abandonaron el vehículo con un arma larga en el interior sobre la calle Calzada Azteca. Cabe destacar que la unidad cuenta con predenuncia de robo.

Luego los atacantes subieron a una camioneta Ford Lobo de color blanco, con rumbo desconocido. Cabe destacar que no se reportan víctimas, tampoco hay detenidos.

En este momento, diversas corporaciones llevan a cabo un operativo para capturar a los responsables.

Apenas el fin de semana pasado, sujetos dispararon contra las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en zona río, por estos hechos fueron detenidos dos hombres identificados como Luis Gerardo Lara Vidrio y Jesús Ángel Rodríguez Clemente.

