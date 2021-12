Suga, miembro de BTS, da positivo a COVID-19; no tiene síntomas, informa disquera

Seúl, 24 dic (EFE).- Suga, uno de los siete integrantes de la exitosa banda masculina de K-Pop BTS, ha dado positivo en COVID-19 y permanece aislado sin presentar síntomas de momento, según anunció hoy la discográfica del grupo, Big Hit Music.

El resultado positivo se conoció hoy, viernes, después de que Suga, cuyo verdadero nombre es Min Yoon-gi, se sometiera en la víspera a una prueba PCR nada más aterrizar en Corea del Sur procedente de Estados Unidos.

En noviembre la banda dio cuatro conciertos en Estados Unidos, donde recibieron, además, el Premio al artista del año en los American Music Awards (AMA) de este año.

Tras la gala y los recitales, cuatro de sus miembros (RM, V y J-hope, además de Suga) decidieron permanecer unas semanas más en el país norteamericano.

Suga, de 28 años, había “testado negativo en el test PCR al que se sometió antes de viajar desde Estados Unidos y comenzó su cuarentena [obligatoria actualmente para todo aquel que entre en Corea del Sur] tras realizarse la prueba PCR a su regreso a Corea”, explica la nota, que añade que no ha tenido contacto con otros miembros de la banda.

This is our #SpotifyWrapped for year 2021!💜 Thank you #BTSARMY and @Spotify for all the support this year! #2021ArtistWrapped#BTS #방탄소년단 pic.twitter.com/YovqaxQbHo

— BTS_official (@bts_bighit) December 8, 2021