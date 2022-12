Incendio ya deja 2 muertos, 30 heridos y 130 casas destruidas en Viña del Mar, Chile

Por Patricia Luna y Alexandre Plaza

VIÑA DEL MAR, Chile (AP).— Las autoridades chilenas, cuerpos de bomberos y brigadistas seguían combatiendo en la tarde del viernes los focos de incendio activo que destruyeron sectores habitados de la ciudad turística de Viña del Mar ante la posibilidad de que pudieran reactivarse y verse favorecidos por las condiciones climáticas. El incendio dejó un saldo preliminar de dos muertos, 30 heridos y 130 casas destruidas, según el más reciente balance de las autoridades.

El Presidente Gabriel Boric suspendió todas sus actividades previstas para la jornada y decretó estado de emergencia por catástrofe en el lugar, lo que permite movilizar todos los recursos para ayudar al combate del fuego y atender a los cientos de damnificados. El mandatario viajó a la zona para encabezar el comité de emergencia y estar en terreno.

Las autoridades y los equipos de brigadistas trabajan contra reloj en las zonas calientes que podrían activarse a la caída de la tarde en lo alto de los cerros y las quebradas donde se esperan condiciones de vientos fuertes similares a las del día previó que favorecieron la propagación de las llamas. El incendio aún mantiene focos activos y las autoridades pretenden controlarlo del todo durante la tarde del viernes.

El siniestro se desató rápidamente el jueves por la tarde y avanzó durante la noche.

“Estamos aquí en lo que era mi hogar. Es un lugar que mi papá hizo 30, 40 años atrás, al lado estaba mi hermano, se quemó su casa, acá está mi casa que quedó destruida, atrás estaba la casa de mi papá. No alcancé a sacar el auto”, relató a The Associated Press Luis Cañas, ejecutivo de ventas desde la zona afectada. “Lo importante es que mi señora y mis hijos están bien” y que la casa de su abuelo y de unos vecinos sobrevivió también, “lo que me alegra mucho”.