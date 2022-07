California declara estado de emergencia en condado Mariposa por un incendio forestal

Por otra parte, los bomberos lograron un avance importante contra un incendio que comenzó en el Parque Nacional Yosemite y se extendió hacia el Bosque Nacional Sierra.

Por Jocelyn Gecker y Noah Berger

WAWONA, California, EU (AP).— Un incendio forestal de rápido avance cerca del Parque Nacional de Yosemite aumentó el sábado de tamaño y se convirtió en uno de los de mayores dimensiones en California, donde obligó que fueran emitidas órdenes de desalojo para miles de personas y dejó sin electricidad a más de dos mil casas y establecimientos.

El llamado incendio Oak, que comenzó el viernes por la tarde al suroeste del parque cerca de la localidad de Midpines, en el condado Mariposa, creció a 48 kilómetros cuadrados (19 millas cuadradas), según el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (CAL FIRE, por su acrónimo en inglés).

El incendio se presentó en momentos en que los bomberos hacían avances contra un fuego previo que destruyó el borde de un bosque de secuoyas gigantes en el flanco sur del parque Yosemite.

Las órdenes de desalojo entraron en vigor el sábado para más de seis mil personas que viven en una amplia zona rural escasamente poblada, dijo Daniel Patterson, portavoz del Bosque Nacional Sierra.

El Gobernador Gavin Newsom declaró el sábado el estado de emergencia para el condado Mariposa debido a las secuelas del incendio Oak.

Más de 400 bomberos combatían el incendio con helicópteros, otras aeronaves y topadoras frente a condiciones climáticas difíciles como calor, baja humedad y vegetación seca causada por la peor sequía en décadas, declaró Patterson.

“El comportamiento explosivo del incendio ha sido problemático para los bomberos”, dijo el sábado Cal Fire en un comunicado en el que describió al fuego Oak como “extremo con desplazamiento veloz y frecuente de la lumbre en diversas partes, fuegos pequeños y grupos de árboles en llamas”.

#OakFire off Hwy 140 and Carstens Rd, near Midpines, in Mariposa County is 14,281 acres. In Unified Command: @CALFIREMMU and Sierra National Forest.https://t.co/Z8tdnVARn1 pic.twitter.com/lahjq3uRIG — CAL FIRE (@CAL_FIRE) July 24, 2022

Para el sábado en la mañana, el incendio había destruido 10 estructuras residenciales y comerciales, dañado a otras cinco y amenazaba a dos mil más, dijo Cal Fire.

Debido al incendio fueron cerrados varios caminos, incluida la carretera 140 entre las avenidas Carstens y Alred, lo que impedía el acceso a las principales rutas en dirección a Yosemite.

California ha registrado incendios forestales cada vez mayores y más mortales en los últimos años a medida que el cambio climático han aumentado la temperatura y la sequía en la región occidental en los últimos 30 años.

Los científicos afirman que el clima se volverá cada vez más extremoso y los incendios forestales más frecuentes, destructivos e impredecibles.

#OakFire off Hwy 140 and Carstens Rd, near Midpines, in Mariposa County is 11,900 acres. In Unified Command: @CALFIREMMU and Sierra National Forest.https://t.co/Z8tdnVARn1 pic.twitter.com/btAzrI35iT — CAL FIRE (@CAL_FIRE) July 24, 2022

“El incendio avanza rápidamente. Lanzó ayer muchas ascuas que se esparcieron hasta tres kilómetros (dos millas)”, dijo Patterson. “Estas son condiciones excepcionales para un incendio”. Está en marcha una investigación para determinar la causa del fuego.

Pacific Gas & Electric dijo en su página web que más de dos mil 600 viviendas y negocios en la zona se quedaron sin electricidad el viernes en la tarde y no había indicios de cuándo sería restaurada.

“Es imposible para PG&E acceder al equipo afectado”, dijo la empresa eléctrica.

Un hombre mayor descalzo que huía el viernes del incendio cayó con su coche en una zanja en una zona aislada y lo ayudaron los bomberos. Fue sacado de la zona y al parecer no sufrió lesión alguna.

#OakFire off Hwy 140 and Carstens Rd, near Midpines, in Mariposa County is 9,500 acres. In Unified Command: @CALFIREMMU and Sierra National Forest.https://t.co/Z8tdnVARn1 pic.twitter.com/HCNqG02jY9 — CAL FIRE (@CAL_FIRE) July 23, 2022

Otros habitantes permanecieron en sus casas el viernes en la noche mientras el incendio ardía en las cercanías.